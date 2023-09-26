В отпуск без денег: в Раде планируют изменить закон о праве на отдых

Законодателями было принято решение по урегулированию права на отдых для работников науки и образования.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пересмотрел собственное заключение к законопроекту о предоставлении специальных отпусков и одобрил текст дополнительной сравнительной записки к законопроекту. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Согласно доработанному законопроекту, работник может рассчитывать на предоставление нескольких видов дополнительных отпусков.

Творческий отпуск

Творческий отпуск будет предоставляться работникам образования, науки и культуры по нескольким причинам:

написание диссертаций, монографий и других научных трудов;

для подготовки и участия в творческих конкурсах;

для участия в гастролях и других культурно-художественных проектах.

Продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска должны определяться трудовым и коллективным договором между работодателем и работником.

Если законопроект будет принят, творческий отпуск ощутимо потеряет свою привлекательность. Согласно предложенным изменениям, во время творческого отпуска не будет сохраняться заработная плата, а его продолжительность будет определять работодатель, а не Кабинет Министров.

До тех пор, пока закон не вступит в силу, работники науки, образования и культуры могут рассчитывать на сохранение зарплаты и рабочего места во время творческого отпуска. Выплаты отпускных рассчитываются на основании зарплаты за последние 12 месяцев.

Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях

Согласно законопроекту, работники, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях. Все условия отпуска, в том числе его оплата, регулируются трудовым договором предприятия.

Отпуск для профсоюзного обучения

Все работники, избранные в профсоюзные органы предприятия, могут быть командированы для прохождения профсоюзного обучения. Для этих целей предприятие обязано предоставить работнику дополнительный отпуск до 6 календарных дней с компенсацией зарплаты за счет профсоюза, который отправил работника на обучение

Комитет будет рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении со всеми поправками.

Напомним, что в некоторых случаях работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске из-за военного положения.

Ранее Фокус писал о том, имеют ли граждане право на отпуск и государственные выходные во время войны.