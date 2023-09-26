В отпуск без денег: в Раде планируют изменить закон о праве на отдых
Законодателями было принято решение по урегулированию права на отдых для работников науки и образования.
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пересмотрел собственное заключение к законопроекту о предоставлении специальных отпусков и одобрил текст дополнительной сравнительной записки к законопроекту. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Согласно доработанному законопроекту, работник может рассчитывать на предоставление нескольких видов дополнительных отпусков.
Творческий отпуск
Творческий отпуск будет предоставляться работникам образования, науки и культуры по нескольким причинам:
- написание диссертаций, монографий и других научных трудов;
- для подготовки и участия в творческих конкурсах;
- для участия в гастролях и других культурно-художественных проектах.
Продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска должны определяться трудовым и коллективным договором между работодателем и работником.
Если законопроект будет принят, творческий отпуск ощутимо потеряет свою привлекательность. Согласно предложенным изменениям, во время творческого отпуска не будет сохраняться заработная плата, а его продолжительность будет определять работодатель, а не Кабинет Министров.
До тех пор, пока закон не вступит в силу, работники науки, образования и культуры могут рассчитывать на сохранение зарплаты и рабочего места во время творческого отпуска. Выплаты отпускных рассчитываются на основании зарплаты за последние 12 месяцев.
Отпуск для подготовки и участия в соревнованиях
Согласно законопроекту, работники, которые принимают участие во всеукраинских и международных спортивных соревнованиях. Все условия отпуска, в том числе его оплата, регулируются трудовым договором предприятия.
Отпуск для профсоюзного обучения
Все работники, избранные в профсоюзные органы предприятия, могут быть командированы для прохождения профсоюзного обучения. Для этих целей предприятие обязано предоставить работнику дополнительный отпуск до 6 календарных дней с компенсацией зарплаты за счет профсоюза, который отправил работника на обучение
Комитет будет рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении со всеми поправками.
Напомним, что в некоторых случаях работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске из-за военного положения.
Ранее Фокус писал о том, имеют ли граждане право на отпуск и государственные выходные во время войны.