"Будут иметь амбиции": партии должны обеспечить военных "тихой квотой", — вице-спикер Рады

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк убеждена, что украинские партии должны быть готовы принимать в политическую жизнь защитников. В то же время она подтвердила, что это станет почвой для паразитирования некоторых чиновников.

Украинские политические партии должны быть готовы предоставлять "тихую квоту" военным. Об этом во время интервью изданию "Украинская правда" заявила нардеп, заместительница председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Политик рассказала, что общалась с защитниками в реабилитационных центрах и не почувствовала у них желания идти в политику. По словам чиновницы, бойцы имеют другие цели и хотят в первую очередь адаптироваться к мирной жизни.

"Конечно, будет категория военных, которые будут иметь политические амбиции. Я думаю, что все политические партии должны иметь какую-то "тихую квоту" для таких людей. Потому что они должны участвовать в политической жизни и будущем страны", — отметила вице-спикер парламента.

Однако она подчеркнула, что перекладывать на военнослужащих наведение порядка в государстве — неправильно и "очень популистски".

"Что касается волонтеров, то мы знаем волонтеров, которые имели политические амбиции и будут иметь. Здесь нечего скрывать", — добавила Кондратюк.

Она подтвердила, что украинские политики будут паразитировать на теме военных и волонтеров. По ее мнению, избежать этого гражданам могут помочь достоинство и уважение к себе.

"Я думаю, что вопросы уважения и достоинства будут определяющими, в том числе в работе политических партий", — сказала заместительница председателя ВР.

Интервью с Еленой Кондратюк (о военных и волонтерах в политике — с 59:58)

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году выборов в Украине не будет. Он объяснил это неготовностью тратить деньги на что-либо кроме оружия.

Ранее, 2 августа секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что в Украине невозможно проведение выборов без участия военных. По его словам, в голосовании обязательно должны принять участие "люди, которые обороняют нашу страну".