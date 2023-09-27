Кабмин объявил о назначении трех заместителей главы Минобороны Украины (фото)

Новыми замами Умерова стали финанист, медик и айтишник. Все новые заместители имеют опыт государственного управления.

Кабмин назначил трех заместителей нового министра обороны Украины Рустема Умерова. О кадровых решениях Кабмина сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В соответствии с решением Кабинета министров, заместителями министра обороны Украины назначены:

Джигир Юрий Анатольевич;

Калмыкова Наталья Фернандовна;

Черногоренко Екатерина Леонидовна.

Юрий Джигир

Юрий Джигир окончил Киево-Могилянскую академию, получив сразу две специальности: экономист и политолог. Степень магистра получил в Сиракузском университете в США, где изучал управление государственными финансами.

С 2001 года разрабатывает реформы в области государственных финансов, а также предоставляет экспертные консультации по вопросам финансовых программ социального направления в рамках различных проектов международного развития в Украине.

С 2015 по 2018 год Джигир был внештатным советником министров, сначала в Минфине, а затем в Минздраве, где занимался вопросами финансирования системы здравоохранения в Украине.

В июне 2018 был назначен заместителем министра финансов Украины.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко будет занимать должность замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Черногоренко пришла в Министерство обороны из Минцифры, где работала с момента образования ведомства. Занималась запуском услуг "электронный больничный" и е-Малятко, а впоследствии государственной программой "Армия дронов"

"+1 крутой менеджер в команде Минобороны", – приветствовал назначение Черногоренко глава Минцифры Михаил Федоров.

Наталья Калмыкова

Наталья Калмыкова до последнего времени занимала должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда. Окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

С 2008 по 2017 год занимала должность продукт-менеджера в компании Delta Medical PoE. С 2017 по 2021 – руководила военным отделом в БО МБФ "Повернись живим". В 2021 году была назначена советником по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск Украины.

Напомним, финский аналитик рассказал почему новый министр обороны Умеров уволил Маляр и назвал кадровые перестановки после ухода Резникова "чисткой конюшен".

Ранее Фокус писал о "перезагрузке" Минобороны и о том, кто останется на должности замминистра после ротации команды Умерова.