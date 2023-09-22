"Чистка конюшен": почему новый министр обороны Умеров уволил Маляр, — финский аналитик

Шесть заместителей главы Минобороны Украины были уволены всего через две недели после вступления в должность нового руководителя ведомства. Борьба с коррупцией – не единственная причина радикальных кадровых перестановок.

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Все шесть заместителей министра обороны Украины были уволены в понедельник, 18 сентября, новым министром обороны Рустемом Умеровым. В том числе новый глава оборонного ведомства снял с должности Анну Маляр, занимавшую пост замминистра с 2021 года. Рыгор Нижников, специалист по украинской политике Финского института международных отношений уверен, что борьба с коррупцией в случае с Маляр ни при чем. Об этом он рассказал в комментарии для информационного агентства France24.

Чистка конюшни

Хотя официальный Киев не называет причину увольнений, в СМИ пишут, что увольнения являются частью усилий Рустема Умерова по "очистке конюшни" после отставки Алексея Резникова в свете череды коррупционных скандалов в Минобороны Украины.

Рустем Умеров, назначенный на этот пост в начале сентября, скорее всего, пытается сделать себе имя и обозначить свое назначение кадровыми перестановками, пишет France24.

Рыгор Нижников считает, что это малоубедительное оправдание чистки.

"Речь идет не о борьбе с коррупцией. Некоторые из них недавно пришли с хорошей репутацией и получили задачи, которые были связаны с борьбой с коррупцией", – отмечает аналитик.

К примеру, Анна Маляр не была замечена в коррупционных скандалах Минобороны, была лицом министерства и в какой-то момент считалась хорошей кандидатурой на роль преемника Резникова.

Нижников считает, что фигура Анны Маляр рассматривалась как возможный вызов изнутри, от которого Умеров избавился, а чистка в руководстве Минобороны является "прежде всего демонстрацией политической силы".

"Умеров просто хочет показать, что Зеленский дал ему карт-бланш, чтобы что-то изменить, и именно это он и делает, проводя перестановки в министерстве", — говорит Нижников.

Отметим, что новые заместители министра пока официально не названы.

Подарок Зеленскому и удовлетворение Запада

Нижников отмечает, что увольнения замов можно рассматривать как подарок Умерова президенту Владимиру Зеленскому, который может апеллировать увольнениями перед Западом как демонстрацией борьбы с коррупцией во власти.

"Зеленский может выиграть больше времени у доноров, потому что может сказать, что теперь им придется подождать, чтобы увидеть результаты новых назначений", – отмечает Нижников.

Тем не менее, по мнению аналитика, такие радикальные перестановки являются рискованным решением в контексте продолжающегося контрнаступления на юге Украины. Кроме того, Умеров не имеет военного опыта и лишился главных сотрудников, которые могли бы ввести его в курс дела.

Существует также необходимость обучения новых заместителей министров, которые будут назначены. Переходный период, вероятно, замедлит процесс принятия решений в министерстве, имеющем первостепенное стратегическое значение для военных действий, считает эксперт.

Напомним, после завершения встречи в формате "Рамштайн" глава Минобороны представил первые результаты мероприятия, в частности достижение соглашения о запуске инициативы "Коалиция возможностей".