"Чистка стаєнь": чому новий міністр оборони Умеров звільнив Маляр, — фінський аналітик

Шістьох заступників глави Міноборони України було звільнено всього через два тижні після вступу на посаду нового керівника відомства. Боротьба з корупцією — не єдина причина радикальних кадрових перестановок.

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Усіх шістьох заступників міністра оборони України було звільнено в понеділок, 18 вересня, новим міністром оборони Рустемом Умеровим. Зокрема, новий очільник оборонного відомства зняв із посади Ганну Маляр, яка обіймала посаду заступника міністра з 2021 року. Ригор Нижников, фахівець з української політики Фінського інституту міжнародних відносин упевнений, що боротьба з корупцією у випадку з Маляр ні до чого. Про це він розповів у коментарі для інформаційного агентства France24.

Чистка стайні

Хоча офіційний Київ не називає причину звільнень, у ЗМІ пишуть, що звільнення є частиною зусиль Рустема Умерова з "очищення стайні" після відставки Олексія Резнікова у світлі низки корупційних скандалів у Міноборони України.

Рустем Умеров, призначений на цю посаду на початку вересня, найімовірніше, намагається зробити собі ім'я і позначити своє призначення кадровими перестановками, пише France24.

Ригор Нижников вважає, що це малопереконливе виправдання чистки.

"Мова йде не про боротьбу з корупцією. Деякі з них нещодавно прийшли з хорошою репутацією і отримали завдання, які були пов'язані з боротьбою з корупцією", — зазначає аналітик.

Наприклад, Ганна Маляр не була помічена в корупційних скандалах Міноборони, була обличчям міністерства і в якийсь момент вважалася хорошою кандидатурою на роль наступника Резнікова.

Нижников вважає, що фігуру Ганни Маляр розглядали як можливий виклик зсередини, якого Умеров позбувся, а чистка в керівництві Міноборони є "насамперед демонстрацією політичної сили".

"Умеров просто хоче показати, що Зеленський дав йому карт-бланш, щоб щось змінити, і саме це він і робить, проводячи перестановки в міністерстві", — каже Нижников.

Зазначимо, що нових заступників міністра поки офіційно не названо.

Подарунок Зеленському та задоволення Заходу

Нижников зазначає, що звільнення заступників можна розглядати як подарунок Умерова президенту Володимиру Зеленському, який може апелювати звільненнями перед Заходом як демонстрацією боротьби з корупцією у владі.

"Зеленський може виграти більше часу в донорів, бо може сказати, що тепер їм доведеться почекати, щоб побачити результати нових призначень", — зазначає Нижников.

Проте, на думку аналітика, такі радикальні перестановки є ризикованим рішенням у контексті триваючого контрнаступу на півдні України. Крім того, Умеров не має військового досвіду і позбувся головних співробітників, які могли б ввести його в курс справи.

Існує також необхідність навчання нових заступників міністрів, які будуть призначені. Перехідний період, імовірно, сповільнить процес ухвалення рішень у міністерстві, що має першорядне стратегічне значення для військових дій, вважає експерт.

Нагадаємо, після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн" очільник Міноборони представив перші результати заходу, зокрема досягнення угоди про запуск ініціативи "Коаліція можливостей".