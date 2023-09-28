"Хочется этих существ придушить": нардеп написала заявление на Арестовича из-за пропаганды насилия к женщинам

После распространения видео со своего семинара Арестович сообщил, что поток желающих на его семинары существенно вырос.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович на своих закрытых психологических семинарах пропагандирует сексизм и выражает насильственные мысли. На них он называет женщин "существами" и говорит о желании "задушить их", а мужчин называет "богами" и "идолами". Видео высказываний Арестовича обнародовали журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Палает".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Обидеть! Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тра**нуть, а когда надоест, или привыкли, или наелись, дальше хочется подавить нах**н, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задешишь. С этим их нытьем, с тревогой, с попытками контролировать, контролировать, контролировать, никуда не пускать", — сказал на одном из семинаров Арестович.

После распространения видео, оно вызвало возмущение среди женщин. В частности, народный депутат Украины Инна Совсун сообщила, что написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного преступления, предусмотренного статьей 300 УК: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

"И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается обидеть женщину — тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность", — написала она.

Сам Арестович относительно скандала, в который попал, высказался лаконично: "Не успеваем обрабатывать заявки". Чем намекнул, что после обнародования скандального видео у него от клиентов нет отбоя и прикрепил скрин комментария одной из женщин.

Напомним, что экс-заштатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о своих отношениях с бывшими женами, воспитании детей и критериях выбора мужчин для успешной женщины.

Ранее сообщалось, что 23 сентября депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором Алексей Арестович якобы прогуливается по Нью-Йорку.