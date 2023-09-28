Президент Казахстана Токаев пообещал соблюдать режим санкций против РФ (видео)

Токаев заявил, что Казахстан имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима.

Казахстан будет придерживаться всех санкционных мер Запада против России. Об этом 28 сентября заявил президент республики Касым Жомарт Токаев во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", — сказал казахстанский лидер.

Он заверил, что у Германии нет быть подозрений, что Казахстан работает с РФ в обход санкций.

28 сентября начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, сообщает Аккорда. В рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Напомним, что Токаев намекнул, что Беларусь и РФ создают проблемы для ЕАЭС. Президент Казахстана отметил, что Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство, имеют даже одно ядерное оружие на двоих.

Ранее сообщалось, что 13 марта Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужно избавляться от практики открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, поскольку многие из них причастны к массовым репрессиям.