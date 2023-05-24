Две страны одно государство: Токаев намекнул, что Беларусь и РФ создают проблемы для ЕАЭС (видео)

Президент Казахстана отметил, что у России и Беларуси, создающих так называемое Союзное государство, имеют даже одно ядерное оружие на двоих.

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Россия и Белоруссия, создающие так называемое Союзное государство, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза. Об этом открыто заявил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен — создание государства по формуле "две страны — одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — сказал он.

На этих словах казахстанский лидер Путин и Лукашенко начали пересматриваться между собой и улыбаться. Потом Путин что-то сказал Лукашенко, тот улыбнулся, и оба политика пожали друг другу руки.

Президент Казахстана отметил, что существует и другой уровень интеграции, который представляют Казахстан, Армения и Кыргызстан и с этой реальностью необходимо считаться.

"Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить эту проблему", — сказал Токаев.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужно избавляться от практики открытия памятников и бюстов деятелям времен СССР, поскольку многие из них были вовлечены в массовые репрессии.

Ранее Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию. Это серьезный удар как по экономике России, так и по их ВПК.