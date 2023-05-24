Дві країни одна держава: Токаєв натякнув, що Білорусь і РФ створюють проблеми для ЄАЕС (відео)

Президент Казахстану зауважив, що Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу, мають навіть одну ядерну зброю на двох.

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Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу. Про це відкрито заявив на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє російське видання "РИА Новости".

"У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен — створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом… І навіть ядерна зброя одна на двох зараз", — сказав він.

На цих словах казахстанського лідера Путін і Лукашенко почали переглядатися між собою і посміхатися. Потім Путін щось сказав Лукашенку, той посміхнувся, і обидва політики потиснули один одному руки.

Президент Казахстану зауважив, що є й інший рівень інтеграції, який представляють Казахстан, Вірменія і Киргизстан і з цією реальністю необхідно рахуватися.

"Як ми будемо працювати в цих умовах? Це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему", — сказав Токаєв.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстану потрібно позбавлятися практики відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, оскільки багато з них були залучені до масових репресій.

Раніше Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту в Росію. Це серйозний удар як по економіці Росії, так і по їхніх ВПК.