Есть перспективы: эксперт рассказал, какие города на юге Украины можно освободить в 2023 году

Российские оккупанты не продержатся долго, если отрезать их от логистики, подвоза боекомплекта и продуктов, отметил Павел Нарожный. Это открывает новые возможности для Сил обороны.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, судя по ходу боевых действий, то основной акцент делается именно на южное направление — Мелитополь, Бердянск, Токмак. Но действительной проблемой является то, что украинское войско будет иметь от силы месяц благоприятной погоды, а дальше пойдут дожди. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

"Маловероятно, что мы будем штурмовать эти города — во-первых, там вражеские укрепрайоны, которые заберут много времени и ресурсов, а во-вторых, гораздо логичнее их просто обойти, а не идти в лоб. Враг не продержится долго, если его отрезать от логистики, подвоза боекомплекта и продуктов. Руководство страны говорило о двух крупных городах, которые будут освобождены до конца года, я думаю, это будут Мелитополь и Бердянск или Мелитополь и Энергодар", — говорит эксперт.

Нарожный отмечает, если рассматривать Донецкое направление, от Авдеевки до Донецка почти подать рукой. Но надо заметить, что там плотная городская агломерация, поэтому это будет означать бои в городе. Враг будет использовать артиллерию и авиацию. О Мариуполе тоже мало можно сказать, на направлении к Волновахе уже давно нет активных действий.

Эксперт уверен, что враг может попытаться сам перейти в атаку, но у них для этого нет ресурсов. Купянско-Лиманское направление некоторые эксперты называют возможным, но надо заметить, что там нет ударной группировки врага.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление в холодное время года не остановится, но может измениться его тактика. Вместо использования тяжелой бронетехники ставку будут делать на противотанковые комплексы и использование дронов.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наиболее перспективной на сегодня, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что погода не станет помехой в продолжении контрнаступления. По его словам, после дождей почва станет сложной для передвижения тяжелой бронетехники, поэтому двигаться придется малыми группами, преимущественно пешком.

Больше читайте в материале Фокуса "Токмак, Мелитополь или Энергодар: как будут развиваться действия на фронте в холодный период года".