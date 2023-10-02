"По уши в д*рьме": в Верховной Раде отреагировали на пост Маска о Зеленском

В Украине не поняли сарказма Маска и возмутились его сообщением об украинском лидере.

Пост американского миллиардера Илона Маска с использованием фото президента Украины Владимира Зеленского возмутил украинцев. Одним из первых, кто не удержался и прокомментировал недлинное сообщение Маска стал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Ответ миллиардеру он обнародовал на своей странице Х(твиттере).

"Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по завязки в д*рьме", — написал Стефанчук.

Под постом Стефанчука корреспонденты выразили свое отношение к "юмору" Маска:

Значит, вы купили социальные сети, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Провидец.

Это было так смешно, что я на секунду забыл, что русские уничтожили мой Мариуполь в пыль, убили там около 50 000 жителей и 300 000 сделали бездомными беженцами.

Интересно, есть ли день, когда Маск не ляпнет какую-то фигню?

Так, сегодня, 2 октября, американский миллиардер Илон Маск у себя в Х(твиттере) высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который просит Запад поддержать Украину.

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — подписал он фото с Зеленским.

Его сообщение вызвало возмущение среди подписчиков, поскольку они считают, что украинский лидер делает все то, что делал бы настоящий президент для своей страны, а вот Маску, в отличие от Зеленского и украинцев, не хватило бы смелости противостоять Путину.

Напомним, что в Минцифры заявили, что Илон Маск делал наибольший вклад в будущую победу Украины, потому что Силы обороны не могли бы вести констрнаступление без Starlink.

Ранее сообщалось, что Илона Маска обвинили в умышленном срыве спецоперации Украины возле Крыма.