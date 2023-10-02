Украина не станет "второсортным" членом ЕС, — Кулеба (видео)

Представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что в Евросоюзе даже не существует понятия "частичного или 35%-го членства".

Украина и Евросоюз не ведут никаких дискуссий относительно частичного или любого другого неполного членства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференция с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Кулеба сообщил, что Украина не ведет никаких обсуждений относительно возможности "второсортного членства" в ЕС.

По словам главы МИД, Украина — это первосортное государство, и ничего, кроме первосортного членства, ее не устраивает.

Со своей стороны Боррель уточнил, что в Евросоюзе даже не существует понятия "частичного или 35%-го членства".

"Я не понимаю, откуда это берется... Членство — это членство и точка", — отметил глава дипломатии ЕС.

Иностранные СМИ об "альтернативном" членстве в ЕС: детали

Ранее Politico со ссылкой на наработки экспертов писали, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства Украины в ЕС, который базируется на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции.

Ключевое предложение экспертов, план которых поддерживают Париж и Берлин, заключается в закреплении "Европы четырех скоростей", то есть разделении европейских государств на четыре группы в зависимости от уровня и желания интеграции.

Однако позже премьер-министр Украины Денис Шмыгальв интервью Politico четко дал понять, что Украина не согласится на вариант медленной интеграции.

По его словам, Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Европейском Союзе.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Это имеет решающее значение для всех украинцев", — отметил он.

Напомним, что 2 октября в столице Украины началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, прибыл в Киев. Глава украинского правительства опубликовал видео, на котором первые лица государства во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтили память погибших в российско-украинской войне бойцов. Политики возложили букеты цветов к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве. На церемонии присутствовал и Жозеп Боррель.