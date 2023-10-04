Американская игра в политику с Украиной: почему падает поддержка и как вернуть бюджет помощи

Поддержка Украины в США сохраняется, но голоса против звучат все громче, поэтому получить дополнительную финансовую и военную помощь становится сложнее. Однако стоит учитывать: Украина давно превратилась в часть американской политики, поэтому чтобы не делать поспешных выводов, проецируя все высказывания американцев на украинские реалии, стоит понимать, чем дышат в Вашингтоне и какие настроения появляются накануне президентских выборов. Об этом говорят эксперты, которые исследуют политические процессы в США.

Бюджетный спор

Как известно, в Конгрессе США не утвердили новую поддержку для Украины. В минувшую субботу американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней, чтобы избежать шатдауна — блокирования выплат бюджетникам: конгрессменам и их персоналу, военным, социальным работникам и другим, которые получат зарплату из федерального бюджета. То есть их не будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. Бюджет на 2024 год (в США новый бюджетный год начинается с 1 октября), который и включал бы помощь Украине в размере более $60 млрд, не набрал нужного количества голосов.

Голосование за бюджет заблокировала группа конгрессменов в Палате представителей, преимущественно трампистов, то есть сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Им не нравится, в частности, и перспектива расходов больших средств на Украину, в частности, около $40 млрд. в соответствии с законом о защите украинской демократии, который был принят еще в мае 2022 года.

"Кроме указанных $40 млрд., президентская администрация Байдена планировала включить еще $24 млрд. как дополнительные расходы бюджета — как на помощь Украине, так и на преодоление последствий стихийных бедствий. Сведение двух статей в одну — прием, когда надо убедить скептиков, что это предложение стоит принимать", — объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Промежуточный бюджет будет действовать до 17 ноября. И в нем есть деньги на Украину — примерно $6 млрд. "И это не означает, что Украине помощь была сокращена с почти $60 млрд. до шести на следующий год. Это означает, что эти шесть миллиардов — это средства, которые выделяются Украине на этот промежуточный период", — отмечает эксперт.

Важно, что промежуточный бюджет был поддержан и демократами, и республиканцами, в том числе и теми, которые выступали решительно против годового. Это свидетельствует о том, что Украина — далеко не первая тема американской политики.

Заложники американской политики

Последние полтора года Украина для американцев остается очень медийной темой. Поэтому каждый политик — республиканец или демократ пытается ею воспользоваться. И это заметно в Украине. Но не заметно то, что американцы живут своей внутренне политической жизнью.

Например, что известно в Украине о том, что трамписты хотят больше тратить на защиту южной границы США, то есть играть на теме сдерживания мигрантов из Латинской Америки. "Также они стремятся сократить расходы по определенным статьям военного бюджета, в частности, на дополнительное образование военнослужащих, и убрать из медицинского страхования случаи абортов. Это старая тема радикальных республиканцев. Также речь идет о ряде инфраструктурных объектов, даже если они необходимы, но предложены Байденом, республиканцы не могут это поддержать — такова суть их работы", — отмечает Александр Краев.

Если почитать американские медиа разного уровня, то можно заметить, что тема бюджета рассматривается в контексте Украины.

В частности, издание Washington Post опубликовало колонку Макса Бута, в которой говорится, что вся поддержка безопасности, которую США уже предоставили Киеву, составляет лишь 0,65% федеральных расходов, но благодаря этой помощи и помощи других стран Запада Украина смогла остановить и начать противостоять российской агрессии.

The Daily Beast, американский новостной веб-сайт, посвященный политике, со ссылкой на данные Совета по международным отношениям CFR, отмечает, что США предоставляет Украине помощи больше чем любая другая отдельная страна, хотя по доле ВВП США занимают лишь 16 место среди стран, которые помогают Украине. Таким образом издание апеллирует заявлениям трампистов, что страна взяла на себя слишком большое бремя, помогая Украине, и отвечая на их высказывания о войне в Украине как о "войне Байдена".

Кроме того, это издание в материале "Почему республиканцы играют в политику с Украиной?" приводит высказывания многих представителей обеих партий относительно Украины.

В частности конгрессмен демократ от Массачусетса Джейк Окинклосс описал, что США получили от своих "инвестиций в Украину": "Для небольшой доли наших ежегодных ассигнований на оборону — меньше, чем американцы тратят на безалкогольные напитки ежегодно — мы устранили половину обычных военных возможностей России, удвоили границу НАТО, заставили наших крупнейших союзников увеличить свои внутренние расходы на оборону, укрепили наш самый важный многосторонний альянс, послали послание Си Цзиньпину, что мы поддерживаем свободу и демократию во всем мире". Он отметил, что надо идти до конца.

Республиканец Даг Ламборн говорит: "Я доказываю то же самое тем, кто отрицает помощь Украине. Это уничтожает армию страны, которая была огромным нарушителем спокойствия". Его однопартиец Линдси Грэм утверждает, что в военном плане поддержка Украины, очевидно, отвечает интересам США. "Мы должны сосредоточиться на том факте, что если Путин победит, это будет стоить больше, — сказал Грэм. — Никто не умирает. Это хорошая инвестиция. И если вы думали, что вывод из Афганистана был плохим, Украине будет еще хуже".

Однако со временем все-таки заметен все больший раскол как среди политиков, так и общества в отношении Украины. И не в последнюю очередь благодаря трампистам. "История о том, как это произошло, является примером работы республиканской партии в Конгрессе, лояльной Дональду Трампу, когда бывший президент и небольшая горстка правых деятелей обладают огромной властью, чтобы определить повестку дня партийной базы, которая в свою очередь предоставляет огромную власть для формирования действий законодателей, стремящихся использовать бескомпромиссную тактику для достижения своих целей", — пишет The Daily Beast.

"Непринятие бюджета — это сигнал о том, что есть часть республиканцев, готовых использовать помощь Украине как повод довести ситуацию очень близко к шатдауну, к реальной катастрофе. Такого никогда не было, — говорит Фокусу Владислав Фарапонов, председатель ОО "Институт Американистики" и аналитик "Интерньюз-Украина", — Для Украины это означает, что обостряются определенные процессы внутри республиканской партии, а именно — борьба за лидерство, потому что до сих пор республиканская партия переживает трансформацию, которую непонятно как завершит. Ее я называю "после Трампа". Речь идет о поиске лидеров, попытке сформировать некоторые группы внутри республиканской партии. Не факт, что эта попытка будет успешной. Сейчас сложно говорить о республиканской партии, как об определенном монолите. И это усложняет наш процесс адвокации увеличения помощи Украине, потому что важно понимать, на кого ориентироваться, кто принимает решения".

Курс на восстановление

В то же время можно заметить, что и Белый Дом, и Конгресс, и Пентагон делают усилия, чтобы финансирование для Украины было восстановлено, и оставалось на запланированном уровне.

После принятия бюджета целая когорта сенаторов, как республиканцев, так и демократов, выступили с призывом одобрить дополнительную поддержку. "В вопросе поддержки США доблестных людей и сил, которые борются за свободу в Украине, Группа поддержки Украины в Палате представителей поддерживает вас", — говорится в заявлении ее основательницы и сопредседателя конгрессвумен-демократки Марси Каптур. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, обращаясь к коллегам в Сенате, заявил, что принятие закона о временном финансировании даст время продолжить обсуждение ряда нерешенных приоритетных вопросов, в том числе "чтобы предоставить Украине еще больше смертоносной помощи, необходимой ей для отражения вторжения России".

Высказался и Джо Байден. Он заявил, что поддержку Украины нельзя прерывать, поэтому надеется, что республиканцы сдержат свое слово относительно поддержки Украины. "Они сказали, что собираются поддержать Украину в отдельном голосовании, мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я полностью ожидаю, что спикер сдержит свое обязательство обеспечить утверждение поддержки, необходимой, чтобы помочь Украине, которая защищается от агрессии и жестокости", — сказал американский президент.

Украинские реалии и борьба с коррупцией

Тем временем в Украине эксперты и политики начали комментировать тему непринятия американского бюджета как основную внешнеполитическую тему. Например, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что Украина стала заложником внутренней политики США.

"Сейчас важно принятие отдельного закона о финансировании Украины и закладка денег на нашу поддержку в основном бюджете", — отметил он и заявил, что главная претензия США, которая помешала принятию бюджета — коррупция, о содержании этих обвинений надо было бы дискутировать раньше, а сейчас уже поздно. "Мы должны сейчас быть святее папы Римского. Есть буквально несколько направлений, за которыми следят международные: госпредприятия, восстановление, военные закупки, таможня, правоохранители. Эти 45 дней да и все время надо пройти без единого крупного коррупционного скандала. О чем, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали. Ни одной глупости или залета", — говорит Железняк.

Конечно, учитывая большое количество денег американских налогоплательщиков, поступающих в Украину, конгрессмены говорят о необходимости борьбы в Украине с коррупцией. Однако эксперты, специализирующиеся на изучении американской политики, отмечают, что хотя в США к теме противодействия коррупции относятся очень внимательно, подобных условий никто не озвучивал. "Актуальное рассмотрение Конгрессом новой поддержки для Украины не подвязано ни под какие "испытательные сроки" в 45 дней или другие требования к Киеву", — отметил в своем посте корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярош.

Но риск остается в том, что любой коррупционный скандал, который может возникать в Украине, может стать аргументом республиканцев, чтобы выступать против помощи Украине. В этом и риск.

Размер будущей поддержки

Владислав Фарапонов говорит, что из ситуации с принятием американского бюджета можно сделать два вывода. Первый — во время продолжающейся войны Украина будет становиться заложницей таких ситуаций, следует ожидать скептицизм и даже антиукраинскую риторику. "Поэтому важно усиливать нашу адвокацию в Вашингтоне. Говорить с республиканцами на примерах, почему важна поддержка дальше", — объясняет он. Второй — часть трампистов до сих пор считает, что помощь Украине — это то, что больше всего сдерживает экономический рост в США и отвлекает от внутренних проблем. "Ситуация с шатдауном не является нормальной. Но она показала, что иногда предварительные договоренности между Палатой и администрацией могут не всегда учитываться. Хотя до этого этой Администрации удавалось удачно и выгодно договариваться с Конгрессом", — добавляет он.

В конце концов, поддержку для Украины в США вынесут на отдельное рассмотрение. И пока не известно, какая сумма в американском бюджете будет указана на 2024 год как помощь Украине.

"Помощь в размере 24 миллиардов не была принята, поэтому это предложение кануло в лету. Но я думаю, что будет похожая сумма, близкая к той, — рассуждает Владислав Фарапонов, — речь идет о военной помощи, эта сумма будет выражена в оружии, технике и оборудовании. Также кроме безопасности будет и экономическая помощь".

Для Украины важно, чтобы эта помощь попадала в Украину вовремя. А это, как говорят эксперты, постоянный вызов во взаимоотношениях донора и реципиента.