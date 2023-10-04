Республиканцы в США готовы использовать Украину, чтобы довести ситуацию до катастрофы, — эксперт

Эксперт отмечает, что ситуация с принятием американского бюджета показала, что Украина будет становиться заложницей таких ситуаций и следует ожидать скептицизм и даже антиукраинскую риторику в США.

Непринятие бюджета — это сигнал о том, что есть часть республиканцев, которые готовы использовать помощь Украине как повод довести ситуацию очень близко к шатдауну, к реальной катастрофе. Такого никогда не было. Об этом в комментарии Фокусу сказал Владислав Фарапонов, председатель ОО "Институт Американистики" и аналитик "Интерньюз-Украина".

"Для Украины это означает, что обостряются определенные процессы внутри республиканской партии, а именно — борьба за лидерство, потому что до сих пор республиканская партия переживает трансформацию, которую непонятно как завершит. Ее я называю "после Трампа". Речь идет о поиске лидеров, попытке сформировать некоторые группы внутри республиканской партии. Не факт, что эта попытка будет успешной. Сейчас сложно говорить о республиканской партии, как об определенном монолите. И это усложняет наш процесс адвокации увеличения помощи Украине, потому что важно понимать, на кого ориентироваться, кто принимает решения", — добавил он.

Эксперт отмечает, из ситуации с принятием американского бюджета можно сделать два вывода. Первый — во время продолжающейся войны Украина будет становиться заложницей таких ситуаций, следует ожидать скептицизм и даже антиукраинскую риторику. Второй — часть трампистов до сих пор считает, что помощь Украине — это то, что больше всего сдерживает экономический рост в США и отвлекает от внутренних проблем.

Более подробно читайте в статье Фокуса "Американская игра в политику с Украиной: почему падает поддержка и как вернуть бюджет помощи".

Напомним, в Конгрессе США не утвердили новую поддержку для Украины. В минувшую субботу американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины со стороны республиканцев в нижней палате Конгресса неуклонно уменьшается даже среди тех, кто ранее очень активно поддерживал Киев.