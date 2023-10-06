В Раде заседание по поправкам к закону о бюджете длилось более 10 часов (фото)

Роксолана Пидласа, руководитель комитета по вопросам бюджета, ответила на более 900 правок, которые касались государственного бюджета Украины на 2024 год.

В Верховной Раде заседание по поправкам к закону о бюджете продолжалось 10 часов 25 минут, что дольше прошлых рассмотрений. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Роксолана Пидласа, руководитель комитета по вопросам бюджета, ответила на более 900 правок. В пятницу, 6 октября, осталось рассмотреть еще около 30.

По его словам, в истории Верховной Рады это самое длительное, когда докладчик непрерывно находился за трибуной. Он напомнил, что законопроект 10038 предусматривает соответствующее выделение дополнительных 303 миллиардов на сферу безопасности, в частности 211 миллиардов направят на ВСУ.

"Заседание завершилось. Это рекорд по непрерывному пребыванию докладчика", — сообщил народный депутат.

Бюджетный Комитет рассмотрел №10037 (о военном НДФЛ и акцизе на дороги) ко второму чтению. Он предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет. В связи с этим, по словам Железняка, перенесли рассмотрение вопроса "доклад Министра финансов по риску не получения финансирования США".

Роксолана Пидласа Фото: Суспільне

Он привел пример американского парламента. В США в 1988 году сенатор Берд, который был лидером демократического большинства в верхней палате, решил объявить пленарное заседание непрерывным вплоть до голосования. Республиканцы ответили бойкотом и разъехались по домам, однако Берд сенатскому приставу приказал арестовать отсутствующих сенаторов и доставить их в палату под конвоем.

В два часа ночи арестовать и поселить на рабочее место удалось лишь одного республиканца, поскольку остальные находились у друзей или знакомых. Кворума как и не было, и после восьмого голосования за прекращение дебатов законопроект был снят с повестки дня.

Бюджет-2024 — о чем говорится в проекте

Социальная сфера — вторая по приоритетности после безопасности и обороны в бюджете-2024. В проекте сметы на следующий год увеличены расходы на субсидии и льготы. Его общая сумма составляет 469,7 млрд грн. Больше всего средств предоставляют людям, нуждающимся в соцзащите. Это касается лиц с инвалидностью с детства, пострадавших от аварии на ЧАЭС, поддержка внутренне перемещенных лиц. На них выделят 88,7 млрд грн.

Напомним, 4 октября киевские власти призвали правительство погасить 6,8 млрд гривен долга перед украинской столицей по компенсации разницы в тарифах на водоснабжение и тепло. Столичные чиновники жалуются, что им не компенсировали разницу в тарифах на тепло и водоснабжение. В некоторых районах до сих пор не решили проблемы с прорывом труб зимой, поэтому готовность столицы к холодам вызывает вопросы.