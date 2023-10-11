Без западного оружия. Сможет ли воевать Украина без поддержки Запада

Объемы военной помощи Украине могут уменьшиться в ближайшее время. Об этом говорят прямо или намекают западные партнеры, в частности, США, Великобритания, Польша и Словакия. Фокус разбирался, какое влияние будет иметь остановка военной помощи для Сил обороны и найдена ли альтернатива.

Западные партнеры Украины посылают сигналы, что военная поддержка не может быть вечной. На днях издание The Telegraph со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в военной сфере сообщило, что Великобритания исчерпала свои запасы вооружений для оказания помощи. Речь идет в первую очередь о средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах.

В свою очередь Politico пишет, что ЕС больше не может поставлять Украине оружие из собственных арсеналов. Мол, после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы исчерпываются.

Влияние выборов: Словакия, Польша, США

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял решение, что страна больше не будет предоставлять Украине военную помощь. В начале года Словакия оказывала поддержку в размере 10% от своего оборонного бюджета. Это в первую очередь, истребители МиГ-29, системы ПВО, артиллерия и бронетехника. Напомним, возглавляемая Фицо политическая партия победила на парламентских выборах с лозунгами об остановке предоставления оружия в Украину, блокировании вступления Киева в НАТО и отмене антироссийских санкций.

Похожая ситуация в соседней Польше, где на фоне избирательной кампании возникают дипломатические скандалы с Киевом. Политическое руководство страны сообщило, что больше не будет передавать Украине военную помощь. Правда, впоследствии уточнили, что речь идет о собственном вооружении, которое сейчас нужно польской армии. Все предыдущие контракты по поставкам и транзиту остаются в силе.

Следующие 45 дней от 2 октября Киеву будет сложно получить финансирование для новых поставок и программ от США Фото: Минобороны США

Наибольшее беспокойство вызывает бюджетный кризис в США (который тоже связан с предстоящими выборами) — из временного финансирования правительства исключили статью о 6 млрд долларов помощи Украине. Следующие 45 дней от 2 октября Киеву будет сложно получить финансирование для новых поставок и программ. Однако, ранее одобренные поставки оружия и оборудования будут продолжаться. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, сейчас есть для использования минимум дополнительных 1.6 млрд долларов на оборонную помощь (PDA — изъятие из запасов армии США) плюс 1.23 млрд долларов прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы. По завершении этих 45 дней потребуется новое решение.

Война экономии: где найти ресурсы

Силам обороны Украины нужны западные вооружения и техника, но они не являются от них критически зависимыми. Из открытых источников известно, что сейчас нам передают почти всю номенклатуру конвенционных вооружений — от патронов для стрелкового оружия до высокотехнологичных образцов ракетного вооружения и авиации. Собственно, страны, которые уже заявили о прекращении помощи или окончании ресурсов и являются одними из главных военных доноров для Украины. Отечественное производство вооружений и военной техники является государственной тайной, поэтому понять реальное положение вещей сложно. Однако, учитывая то, что в Украину идут западные военные гиганты, такие как BAE Systems и Rheinmetall, потенциал есть. Об этом говорили и на первом Международном форуме оборонных индустрий (DFNC1), который прошел в Киеве в конце сентября. Известно, что мероприятие собрало 252 компании из более чем 30 стран, которые производят вооружение и военную технику.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж напоминает Фокусу, что не нужно забывать, что ЕС обязался выделить 1 млн боеприпасов, а коммерческие производители начали наращивать производство. По его мнению, новая встреча в формате "Рамштайн" будет ориентиром по номенклатуре и объемам поставок военной помощи Украине.

"Действительно есть определенный блок политических заявлений от представителей власти США, Польши и Словакии, связанный с внутренней политической борьбой, а не снижение уровня поддержки Украины. Что касается США, то это не касается поставок оружия, сейчас Пентагон имеет 5 млрд долларов выделенных на военную помощь для Украины, говорят о новом бюджете в 100 млрд долларов или пакет военной помощи вместе с Израилем. Польша не будет передавать свое оружие, но будет выполнять обязательства в рамках ранее составленных контрактов. Я думаю, что решение об остановке помощи с территории Словакии временное, но по этому поводу у нас уже определены логистические цепи поставок через Польшу, Чехию, сюда добавляется Болгария и более дальние партнеры — Австралия и Южная Корея", — говорит он Фокусу.

ЕС взял на себя обязательство поставлять Украине 1 млн снарядов Фото: CNN

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что в случае сокращения помощи от западных партнеров Украине будет сложно, придется менять планы и переходить на войну экономии — то есть с тотальной экономией боеприпасов на техники. По его мнению, есть ощущение и видение того, что мощности и потенциал Укроборонпрома не используются для помощи Силам обороны. А на втором году войны вместо собственного производства, руководство решает как поставить необходимых людей на определенные должности.

"Напомню, что армия воюет в случае, когда обеспечена четырьмя главными составляющими — финансами, экономикой, человеческим ресурсом (личным составом) и боекомплектом, оружием и техникой. Посчитайте сами, чем из этого всего Украина обеспечена", — комментирует он Фокусу.

С ним соглашается Николай Маломуж, который утверждает, что для обороны украинская армия имеет необходимые ресурсы, а вот для наступательных операций нужно пополнять запасы и вносить коррективы в тактику.

Производитель танков Rheinmetall планирует построить в Украине всей завод Фото: Shutterstock

В свою очередь Стариков обращает внимание на отсутствие политической консолидации между властью и оппозицией, что отнюдь не способствует победе в войне с Россией. В сумме с коррупционными скандалами и информационными кампаниями от российской пропаганды, это создает образ "тотальной зрады" не только в Украине, но и для западного гражданского общества. Примером этого он называет отсутствие темы Украины на первых полосах западных СМИ. Понятно, что тема войны Израиля с ХАМАС изменила приоритетность, но не так, чтобы полностью забыть об Украине.

"Вспомните, что сделал Нетаньяху еще в субботу 7 октября — он пригласил представителей оппозиции в военный кабинет, а у нас до сих пор идут столкновения между представителями власти и оппозиции. С давних времен известно, что в войне можно победить только тогда, когда политические элиты в стране объединены", — говорит эксперт.