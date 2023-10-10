"Возможно, кто-то против": Зеленский объяснил, почему не выступил перед парламентом Румынии (видео)

Украинский лидер признал, что не готовил речь для выступления перед румынским парламентом, однако с удовольствием выступит в следующий раз.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отмене своего выступления перед парламентом Румынии. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте 10 октября.

По словам украинского лидера, выступление с речью в румынском парламенте не было включено в программу его визита. Зеленский отметил, что него "нет дефицита с речами, ни в одной стране".

"Я не готовил речь. Возможно, кто-то против нее — но я не был готов", — сказал президент.

Владимир Зеленский объяснил, что прибыл в Бухарест, чтобы встретиться с президентом, премьер-министром, спикерами и некоторыми парламентариями Румынии. Президент также хотел выразить благодарность румынскому народу.

Украинский лидер отметил, что с удовольствием выступит перед парламентом Румынии в рамках следующего визита.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Клауса Йоханниса

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию. Украинский лидер назвал Румынию другом, "который пришел нам на помощь в самый темный день, и чья поддержка со временем становится все сильнее".

Во время встречи лидеры Украины и Румынии подписали двустороннюю декларацию, в которой включены ключевые вещи взаимодействий стран. Румынский президент заявил, что поддерживает стремление Киева стать частью европейской семьи и выступает за начало переговоров о вступлении еще до конца 2023 года.