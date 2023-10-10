Дошло до угроз: в парламенте Румынии отменили выступление Зеленского, — СМИ

По предварительным данным, мероприятие отменили из соображений безопасности. Один из румынских депутатов уже успел высмеять отмену выступления Зеленского.

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В парламенте Румынии президент Украины Владимир Зеленский не выступит во время своего визита в эту страну. Об этом сообщает G4Media.

Во вторник руководство законодательной инстанции решило, что совместное заседание, которое изначально было запланировано на сегодня по случаю визита украинского политика, не состоится. Другие парламентские источники сообщили, что это, скорее всего, изменения были из соображений безопасности.

Во вторник утром первоначальное расписание работы парламента предусматривало проведение совместного заседания в 17:00. Во время мероприятия Зеленский должен был выступить перед всеми депутатами. Внутренний парламентский меморандум, с которым ознакомилась G4Media, свидетельствует о том, что этого не произойдет.

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Издание отмечает, что Зеленский выступал перед депутатами во время всех своих зарубежных визитов. В Румынии возможный визит главы государства якобы привел к ряду угроз со стороны Дианы Шошаки, сенатора, которую обвиняют в пророссийских взглядах.

Румынский депутат Джордж Симион в Facebook решил высмеять внезапную отмену выступления Зеленского в парламенте страны, заявив, что это официальная информация. Он отметил, что украинский политик встретится только с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Фото: Facebook

"С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зеленский не придет сегодня в румынский парламент", — написал депутат, подкрепив к публикации смехотворные смайлы.

Напомним, 10 октября Зеленский с визитом прибыл в Румынию. Он обсудит усиление широких мер, принятых и реализованных Румынией в поддержку Украины и ситуации с безопасностью в регионе и в Черном море.