"Не могу сбежать во время войны": Зеленский назвал условие своего участия в выборах президента

Точный срок окончания войны руководитель государства не объявил, но сообщил, что Украина сейчас "на последней стадии".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после завершения войны, но во время боевых действий готов баллотироваться. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

Руководитель государства намекнул, что не намерен убегать от своих обязанностей во время тяжелого периода для народа. Он отметил, что сейчас важный момент для страны.

"Я не могу убежать во время войны", — заявил Зеленский.

Он прокомментировал и боевые действия и наступление ВСУ. Точный срок окончания войны Зеленский не объявил, но сообщил, что Украина сейчас "на последней стадии".

"У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", — заявил президент.

Выборы в Украине во время войны

Зеленский 4 октября впервые допустил возможность проведения выборов во время войны. По словам главы государства, выборы в Украине могут состояться, но необходимо решить вопрос безопасности и изменить законодательство. По его мнению, Верховная Рада должна решить все задачи, чтобы гарантировать безопасный доступ к местам голосования. Он подчеркнул, что ситуация сложная, но выборы все же можно провести.

Напомним, выборы в Украине состоятся после завершения войны с Россией, как заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко. По его словам, депутаты могут уже начинать подготовительные мероприятия, чтобы в перспективе ускорить старт избирательных кампаний. Он подчеркнул, что ЦИК заявляла о минимум о шести месяцах на подготовку. Корниенко отметил, в Европе есть страны, которые имеют опыт послевоенных выборов, поэтому стоит изучить эти аспекты.