Необходимо для восстановления страны: в США призвали Зеленского бороться с коррупцией, — Reuters

В Министерстве финансов Соединенных Штатов отметили, что борьба с коррупцией в Украине обеспечит именно такое будущее, "которого заслуживают украинцы".

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала президента Украины Владимира Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией и укреплении государственного управления. Об этом сообщает Reuters, цитируя американского министра.

Она заверила, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать "мощную экономическую поддержку" Украине.

Йеллен подчеркнула, что четвертое заседание круглого стола высокого уровня по Украине, которое проходит во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, отражает "продолжение осуждения агрессии России и мощной международной поддержки Украины со стороны ее союзников и партнеров".

Кроме того, министр отметила фокус украинской власти на борьбе с коррупцией и усилении подотчетности и надлежащего управления.

"Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключевым для обеспечения будущего, которого заслуживают украинцы", — сказала Йеллен.

Джанет Йеллен

По ее словам, экономическая команда Украины разработала правильную политику и достигла значительных результатов в сложной ситуации, ссылаясь на выполнение Киевом кредитной программы МВФ в размере 15,6 млрд долларов.

Она добавила, что программа МВФ была ключевой для обеспечения макростабильности и продвижения реформ, подчеркнув, что продолжение работы над этими реформами будет необходимым для восстановления страны.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что коррупционные скандалы в Украине не станут помехой для военной помощи со стороны Запада.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что коррупционные скандалы наносят значительный репутационный ущерб Украине, а вести любые мирные переговоры за спиной Киева недопустимо. Лидер страны в эфире программы LRT Forumas отметил существенную негативную роль коррупционных скандалов в принятии решений о поставках оружия для Украины.