Гарантии безопасности для Украины: почему израильский формат для нас не сработает

Нападение на Израиль и реакция на него демонстрирует, как может действовать "израильский формат" гарантий безопасности, когда есть полная поддержка — оружием, ресурсами, политическими заявлениями, но военно надо полагаться только на собственные силы, а нападение произошло неожиданно. Именно такой вариант рассматривался для Украины как временный, до вступления в НАТО. Фокус спросил экспертов, почему мощная поддержка США и стран НАТО не помешала нападению на Израиль боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

В мае 2023 года влиятельное американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал под заголовком: "Чтобы помочь Украине в борьбе с Россией, союзники ищут модель безопасности вроде израильской".

Авторы материала отмечают, концепция израильской модели была впервые разработана в сентябре главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. "Украине нужны железные и прочные гарантии безопасности", — сказал Ермак изданию. Он уверен, что такие гарантии должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Обещания гарантий безопасности для Украины

Накануне Вильнюсского саммита НАТО, аналитики и политики расценили подобные поиски модели как вариант вместо вступления в НАТО. Действительно, речь шла о том, что США и страны Альянса, в частности, Великобритания, Франция, Германия, рассматривают альтернативу на период поиска политического решения о вступлении — предоставление Украине гарантий безопасности, которые имеет Израиль.

И, действительно, из Вильнюса президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Совместное заявление опубликовало британское правительство, указав на обязательства стран G7 продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море". А президент США Джо Байден, комментируя договоренности заверил, что "украинская делегация везет домой значительную победу Украины в сфере безопасности".

Да что такое израильская модель безопасности?

Во-первых, это финансовая поддержка. Во-вторых, технологическая. И большинство ее поступало Израилю от США.

Израиль, как и сейчас Украина, не является членом НАТО. Но при этом имеет достаточно специфические, исторически обусловленные созданием самого государства на Ближнем Востоке, отношения с США. Израиль — фактически главный партнер Штатов в регионе и получатель больших пакетов военной помощи после Второй мировой войны.

В частности, в соответствии с одним из соглашений США обязаны предоставлять военную помощь на сумму $38 млрд с 2019 по 2028 годы.

Также США и Израиль сотрудничают на уровне технологий. Широко известный "Железный купол", или Iron Dome — мобильный комплекс противовоздушной обороны разработан в соавторстве израильской компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd и американцев. Система призвана защищать гражданское население от неуправляемых ракет ближнего радиуса действия — тех, которые используют террористы из Сектора Газа и ливанской Хезболлы. Также США частично финансируют производство комплексов и ракет для Израиля. А еще Израиль имеет специальные условия получения списанного оружия.

"История гарантий безопасности для Израиля — не уникальна, а есть один из видов оборонного партнерства (свои имеют Тайвань, Япония, Южная Корея, — ред.). Израиль имеет несколько соглашений, подписанных отдельно с США, Британией и еще парой стран, которые предусматривают глубокое и тесное партнерство в плане производства оружия и поставки военной техники, в случае, если возникнут проблемы. Это — основные их положения. Для Украины такие опции также открыты, и это вопрос переговоров и времени. Также нужна соответствующая инфраструктура", — говорит Фокусу аналитик Украинского института будущего, эксперт по Ближнему Востоку Илия Куса.

Сравнительные характеристики моделей обороны Украины и Израиля

Эксперт по отношениям безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар вспоминает, что еще летом было решено, что израильская модель безопасности Украине не подходит.

"Шаблоны не работают, — замечает он в разговоре с Фокусом. — Не потому, что эта модель безопасности плохая, а, потому, что она разработана для Израиля. Израиль — по размерам достаточно компактная территория, размером примерно с Львовскую область, а Украина по сравнению с ней огромная. Кроме того, имеет особенности географического расположения. Поэтому такую компактную территорию легче прикрыть с неба, чем Украину".

Теоретически, можно было бы применять израильскую модель в Украине, но если представить плотность покрытия и особенности обороны такой территории, то можно предположить, насколько дорогой она окажется.

Другая причина, почему израильскую модель, как и другие подобные, внедрить в Украине трудно — это время. Израильская модель формировалась не одномоментно, а имеет постепенное развитие с 1970-х годов.

"Правда, сейчас многие могут ставить это под сомнение, говоря о том, что Израиль производит самостоятельно много различной военной техники, боеприпасов. Это так, но производство появилось не на пустом месте. Базовая вещь — это помощь США, без нее никакой "израильской модели" не было бы. Этому предшествовал многолетний период совместной работы с американцами, при их технической и финансовой помощи. Сейчас Израиль, действительно, во многом даже превзошел США и использует некое ноу-хау в сфере оборонной и военной техники", — говорит Гончар.

Израиль во многом даже превзошел США и использует некое ноу-хау в сфере оборонной и военной техники Фото: Sky News

Кроме Израиля, есть и другие страны, которые имеют совместные программы и наработки в промышленно-оборонном направлении с американцами. Речь идет о тайваньской и южнокорейской модели в военно-промышленном смысле.

При этом эксперты обращают внимание, что, помогая Израилю, США также заботится о своих интересах глобального измерения. Израиль все время выполняет особые поручения Вашингтона на Ближнем Востоке, к которым американцы не хотят приобщаться. Например, говорят с Россией. Такие же функции в НАТО выполняет, например, Турция, которая для общей цели контролирует Босфорский пролив, черноморский регион. А также говорит с лидерами тех стран, с которыми западный мир не может вести прямую дискуссию. Теоретически Украина могла бы также в будущем быть таким лидером, представителем не только в Восточной Европе, а на Евразийском пространстве.

Курс в НАТО — реальная модель для Украины

Сейчас эксперты единодушны в том, что никакая другая модель безопасности для Украины не подходит. Да и искать ее не стоит: все определено в украинской Конституции — курс на членство в НАТО.

"То, о чем говорили до Вильнюса, и то, что было предложено в Вильнюсе, — никакими гарантиями не является, — продолжает Михаил Гончар, — Это просто очередной вариант Будапештского меморандума. Поэтому не случайно сейчас все разговоры о них затихли".

Как видим, даже довольно совершенная безопасность израильская модель тоже дает сбои, потому что ее все увидели в действии.

"Да, США направили авианосную ударную группу ближе к берегам Израиля. Но что они сделают против террористических группировок, которые действуют малыми группами? Ничего, — добавляет президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", — Израиль должен действовать собственными силами. Им должен помочь опыт. Как и Украине. Украинские силы обороны получили его в течение почти десятилетнего периода войны. Он является бесценным с точки зрения построения модели обороны и обеспечения национальной безопасности для страны, которая находится на восточном фланге НАТО и по сути кровью и жертвами показывает, как оптимизировать систему коллективной обороны, которая называется НАТО. В этом случае Украина может выступить как контрибьютор безопасности".

Правда, эксперт констатирует: в НАТО этого до конца не осознали.

"Украинская модель формируется, и ее базовый элемент — это тесное сотрудничество с западными партнерами по НАТО, — добавляет он, — На фоне этого происходит совершенствование национальной обороны и оборонно-промышленного комплекса, чтобы достичь способности, когда основные потребности сил обороны Украины закрываются за счет собственных ресурсов и собственного оборонно-промышленного комплекса. Как и израильскую, так и украинскую модель сложно сделать быстро. Мы имеем ситуацию не просто ограниченности ресурсов, а ситуацию, когда нашу ресурсную промышленную базу враг уничтожает. Это то, чего нет, когда мы берем во внимание нынешнюю вспышку арабо-израильского конфликта. Действия ХАМАС носили и носят террористический характер, запугивание. В Украине наносятся удары, направленные на поражение промышленной и транспортной инфраструктуры. Здесь совсем другая стратегия и стратегия противодействия тоже".

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещали гарантии безопасности, которые были согласованы с государствами "Группы семи". Фото: Офис президента

Другими словами события в Израиле показывают, что на самом деле в случае реального боевого столкновения России и НАТО, все может оказаться далеко не так, как себе представляют где-то там в Брюсселе или Вашингтоне. Можно предположить, что Россия и не боится НАТО, готова совершить акт агрессии против Альянса. Конечно, вряд ли РФ не будет лобовым образом атаковать Германию или Финляндию. Но она может действовать определенным гибридным способом, проводя подрывную деятельность, в частности, в странах Восточной Европы. Конечно, НАТО это не может классифицировать как агрессию, когда должна быть применена 5-я статья договора Североатлантического Союза.

Михаил Гончар убежден: мир не смог вовремя и адекватно отреагировать на агрессию в Грузии в 2008 году и оккупацию Крыма в 2014-м, и не сделал выводов. "Альянс сейчас занимает ложную позицию от, как они ее называют войны в Украине, не говоря, что это войны в Европе", — добавляет он.

Илья Куса отмечает, сейчас для Украины сверхважная миссия — наладить собственное производство оружия и договориться о сотрудничестве. Таким образом внедряя часть модели безопасности, о которой идет речь.

"Украине нужно формировать доверие, чтобы современные технологии попадали на оборонные заводы страны. Мы должны иметь соответствующий партнерский капитал, для того, чтобы иметь возможность такие соглашения подписывать", — говорит он. В остальном иметь видение своей собственной модели безопасности, которая будет работать в начале в специфических украинских условиях.