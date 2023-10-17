Выборы в Польше завершены: все голоса подчитаны, победу одержала партия Качиньского

Ведущая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов, занимая первое место. На втором месте расположилась оппозиционная "Гражданская коалиция" с результатом в 30,7%.

В польше подсчитаны 100% избирательных бюллетеней на выборах в Сейм и Сенат. Правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) победила на выборах в обе палаты парламента Польши. Об этом свидетельствуют данные Национальной электоральной комиссии Польши.

На выборах в Сейм (нижнюю палату парламента) вышла победительницей Право и Справедливость (ПиС), стабильно доминирующая в польской политике с 2015 года и уже победившая на третьих парламентских выборах. Ее лидер, бывший премьер-министр Ярослав Качиньский, считается влиятельной фигурой польской политики. 35,38% избирателей проголосовали за ПиС.

Основной конкурент ПиС, "Гражданская платформа", ранее находившаяся у власти с 2007 по 2015 год, также имеет немалую поддержку. Ее лидером является Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши (2007-2014) и экс-председатель Евросовета ЕС (2014-2019). За партию отдали свои голоса 30,7% избирателей.

Помимо этого, центристы из "Третьего пути" и объединение левых сил "Левица", которые находятся в коалиции с Гражданской платформой, также получили значительную поддержку, составляющую 14,4% и 8,61% соответственно.

Ультраправая политическая сила "Конфедерация", привлекающая молодое избирательное сообщество и известная своими антиукраинскими заявлениями, такие как "выставить Украине счет", также набрала определенное количество голосов, составив 7,16%.

Кто прошел в Сенат

Верхнюю палату парламента, Сенат, согласно результатам, прошли все вышеупомянутые политические силы :

"Право и справедливость" — 34,81%;

"Гражданская коалиция" — 28,91%;

"Третий путь" — 11,5%;

"Конфедерация" — 6,75%;

"Левица" — 5,29%.

Самая высокая явка

Стоит отметить, что в выборах приняли участие более 21 млн граждан Польши. Явка составила 74,8 процентов, что является самым высоким показателем за всю историю современной Польши (с 1989 года).

Показатели явки на выборах в Польше с 1989 года Фото: Википедия

Напомним, в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева.