Путину затянули пояс. Как визит в Пекин указал на полную зависимость Москвы

Президент России Владимир Путин стал главным гостем китайского инфраструктурного форума "Один пояс, один путь". Но несмотря на желание российского политика показать свой авторитет, становится все более заметно, что страна находится под полным влиянием Китая. Фокус узнавал, о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин и какие последствия это будет иметь для Украины.

В Пекине завершился юбилейный форум "Один пояс, один путь". Для Китая это крупнейшее дипломатическое мероприятие года, проходившее 17-18 октября. Среди гостей присутствовали лидеры преимущественно стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и арабских государств Ближнего Востока.

На юбилейный форум были приглашены лидеры более 130 стран мира. Согласно информации на официальном ресурсе, на мероприятии были политические лидеры из Папуа-Новой Гвинеи, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, ОАЭ, Таиланда, Пакистана, Лаоса, Вьетнама, Индонезии, Египта, Эфиопии, Чили, а также представитель афганского Талибана. Страны Европы представляли премьер Венгрии Виктор Орбан (он стал единственным представителем ЕС) и президент Сербии Александар Вучич. Их присутствие объясняется участием в проекте "Один пояс, один путь", а именно автодорогой между столицами этих стран. Кроме того, Венгрия стала первой и на сегодня единственной страной Европы, руководство которой подписало с Китаем двусторонние документы об участии в проекте. Это произошло в 2015 году. Стоит отметить, что РФ сотрудничает с Китаем в инициативе "Один пояс, один путь", но не является его прямым участником.

Что такое "Один пояс, один путь"

"Один пояс, один путь" — это китайская глобальная инфраструктурная инициатива, которую впервые объявил Си Цзиньпин в 2013 году в Астане (Казахстан). Темой проекта является развитие глобальной инфраструктуры и транспорта из Китая в страны центральной Европы. Инициатива даже включена в Конституцию Китая, а политическое руководство считает ее попыткой улучшить региональные связи и отношения. По разным оценкам, за десять лет существования проекта в него было вложено около одного триллиона долларов США. "Один пояс, один путь" должен стать современным аналогом Великого шелкового пути.

Вместе с тем, на Западе планы Китая воспринимают со скептицизмом и подвергают критике из-за создания так называемой "долговой ловушки" или "долговой дипломатии". Саму же идею называют путем в неоколониальность.

Давняя дружба Путина и Си

За множеством заявлений и оценок, сделанных по ходу форума, стоит выделить два главных. Во-первых, Си Цзиньпин предостерег западный мир от обособления, уменьшения зависимости от китайской экономики, введения односторонних санкций. При этом он не назвал ни одной страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал единственным представителем стран ЕС, кто посетил китайский инфраструктурный форум Фото: Flickr

"Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения, обособления и разрыва цепей поставок <…> Наша жизнь не станет лучше и наше развитие не будет быстрее, если мы будем рассматривать развитие других как угрозу, а экономическую взаимозависимость — как риск", — цитирует слова китайского лидера Reuters.

Напомним, уменьшение зависимости от поставок из Китая стало ключевым приоритетом для ЕС после перебоев в торговле во время пандемии коронавируса и как реакция на угрозы Пекина относительно военных действий против Тайваня.

Во-вторых, Си в очередной раз напомнил о гарантиях суверенитета и безопасности для РФ и подчеркнул, что взаимное политическое доверие между двумя странами продолжает углубляться, а стратегическая координация является тесной и эффективной.

За последние десять лет Си встречался с Путиным более 40 раз.

Кто не с нами, пусть подумает

По словам аналитиков, юбилейный форум "Один пояс, один путь" стал очередным свидетельством разделения мира на биполярный, где главные роли играют США и Китай. Россия уже давно потеряла статус мирового игрока и попала под экономическое, а в дальнейшем и политическое влияние Пекина. Сейчас некорректно говорить, что Китай с Россией формируют альянс, ведь Кремль уже давно является частью этого геополитического образования китайских политиков. Поэтому речь идет о распределении мировых игроков между двумя полюсами — американским и китайским.

Дипломат Руслан Осипенко отмечает, что "Один пояс, один путь" уже давно является неформальным альянсом стран против США и ЕС. Сейчас США и Китай борются за крупные страны, которые не присоединились к ним. Например, Бразилию, ЮАР и Индию.

"Это стало понятно, что когда на саммите G20 прозвучало заявление о биполярном мире, а Китай занял место той самой второй державы мира. Здесь идет противопоставление: от Китая — якобы присоединяться к экономическим отношениям и инвестициям, а от США — развитию демократии и прав человека. Если на вашей стороне будет больше стран, то вы сможете проводить свою политику на разных геополитических площадках", — говорит он Фокусу.

Из более 130 стран, приглашенных на форум, приехали преимущественно лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и арабских государств Ближнего Востока Фото: kremlin.ru

Директор Института мировой политики Евгений Магда говорит, что по результатам форума можно сделать вывод, что Китай продолжает стремиться к экономическому доминированию в мире и пытается поддерживать это желание различными способами.

"Китай и дальше будет доказывать, что он является партнером, а не агрессором. Именно для этого ему хорошо подходит Россия, ведь Путин на подтанцовках у Си хорошо оттеняет его", — объясняет он Фокусу.

По словам Магды, говорить о каком-то союзе или альянсе Китая с Россией рано. Для этого нужны определенные действия, а не политические заявления. Если мы увидим на фронте в Украине китайское вооружение или боеприпасы, тогда можно будет об этом говорить. Он также отмечает отсутствие попытки диалога со странами ЕС, на что указывает присутствие только одного Орбана на западе.

"Виктор Орбан — это инструмент Пекина и Москвы, но больше Москвы, потому что Россия уже некоторое время является прокси Китая. Орбан является старой советской агентурой в Европе, его главная задача — сейчас посеять раздор в ЕС, добиться ухудшения отношений с США и внутри объединения. Для этого сейчас будут подключаться другие политики, потому что одному все слишком очевидно", — предполагает Осипенко.

Китай и дальше будет доказывать, что он является партнером, а не агрессором. Именно роль Путина — оттенять намерения Пекина.

По словам эксперта-международника Натальи Плаксиенко-Бутырской, для Китая этот форум является возможностью подвести определенные итоги и попытаться избавиться от шлейфа обвинений в "долговой дипломатии", придать проекту новый импульс. Мы услышали, что основное внимание акцентируется на развитии технологий, искусственного интеллекта, электронной торговли и зеленой энергетике.

"Путин был самым главным гостем, а российская пропаганда искала символизм в каждом действии в Пекине. Но уже трудно скрыть то, что Кремль зависим от Китая в вопросе торговли, в первую очередь, из-за необходимости продавать большие объемы газа. Для Си газ неважен, они недаром акцентируют на альтернативной энергетике. Также не произошло и вступления РФ в проект, Путин заявил, что будет сотрудничать в рамках ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Российские элиты понимают и боятся, что страна может быть полностью поглощена Китаем", — говорит она Фокусу.

Даст ли Китай оружие Путину

Главной интригой осталась двусторонняя встреча Си с Путиным, которая длилась более двух с половиной часов и закончилась глубокой ночью. Так же долго политики разговаривали и в марте 2023 года, когда Си посетил Москву. Плаксиенко-Бутырская предполагает, что на этот раз они могли говорить на тему окончания войны в Украине и поставки китайских вооружений для РФ.

Идею Си Цзиньпина о глобальной инфраструктуре назвали "долговой дипломатией" и "неоколониализмом" Фото: Getty Images

"Сегодня Си — один из немногих, кто имеет реальное влияние на Путина. Он открыто заявил, что будет поддерживать суверенитет и безопасность РФ. На этом и построен так называемый китайский мирный план. То есть сохранение интересов всех стран, что можно расшифровать как гарантии того, что Украина не присоединится к НАТО. Китай пытается сохранить лицо Путину и уберечь Россию от полного развала. Поэтому, по моему мнению, Китай не станет помощником для Украины. Скорее всего, это будет какой-то компромиссный вариант", — говорит эксперт.

Что касается вооружения, то Китаю невыгодно светиться в этой теме. Это сразу повлияет на переговоры с США и экономические отношения с ЕС. Вероятным каналом поставок китайского оружия в РФ может стать Северная Корея, куда сразу из Пекина направился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но если так произойдет, об этом станет известно очень быстро и невыгодно для Китая, потому что это будет означать тяжелые санкции. Несмотря на заявленные Путиным 200 млрд долларов товарооборота, со странами ЕС и США Пекин имеет 730 млрд долларов в год.