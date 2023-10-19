"Никаких компромиссов": у Зеленского оценили вероятность переговоров с Путиным

В Офисе президента Украины убеждены, что глава Кремля окончательно перестал маскировать свои цели в войне против нашей страны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не существует никаких возможностей для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подоляк напомнил, что президент России Путин 18 октября на пресс-конференции на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, перестал маскировать свои цели и открыто назвал войну в Украине "войной".

"Война так война" — прямо и недвусмысленно заявляет Путин, окончательно перестав маскировать свои цели... Тем самым публично фиксирует безусловный мотив преступления: Россия масштабно вторглась на территорию Украины с целью массовых убийств, тотальных разрушений, захвата территорий", — подчеркнул советник.

Он отметил, что нет возможностей для переговоров, ведь это сделает военные преступления легитимным инструментом.

"Этого достаточно, чтобы осознать: нет никаких возможностей для "компромиссов", "переговоров". Иначе это делает умышленные военные преступления легитимным и действенным инструментом глобальной политики", — отметил Михаил Подоляк.

Напомним, 18 октября Путин заявил, что РФ будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами". По поручению Владимира Путина Россия начинает на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем.