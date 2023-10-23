Новая порция кадровых перестановок: Зеленский в один день уволил нескольких руководителей СБУ

Президент распорядился снять с должностей начальников СБУ в Винницкой, а также Донецкой и Луганской областях. Уволен был и заместитель главы службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов, касающихся кадровых изменений в Службе безопасности Украины. Об этом известно из документов, обнародованных на правительственном сайте 23 октября.

Президент назначил нового начальника Главного следственного управления СБУ — Андрея Швеца, он исполнял обязанности руководителя этой структуры с 2019 года. Должность начальника Управления по работе с личным составом СБУ заняла Тамара Пашковская. Департаментом хозяйственного обеспечения СБУ теперь будет руководить Андрей Падалка.

Также Зеленский уволил нескольких руководителей спецслужбы. В частности, Анатолия Денисенко сняли с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области. Его заменит Владимир Петриченко, который ранее возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Анатолий Сандурской также был уволен — с должности заместителя председателя СБУ.

Напомним, ранее масштабные кадровые изменения произошли в Министерстве обороны, которое возглавил Рустем Умеров. Кабмин уволил всех заместителей главы ведомства. По словам нардепа Алексея Гончаренко, целью правительства было продемонстрировать США борьбу с коррупцией в стране. Впоследствии экс-сотрудник ГУР и писатель Илларион Павлюк заявил, что заменит Анну Маляр на должности начальника управления прессы и информации.

11 сентября стало известно, что с должности руководителя Главного управления полиции в Киевской области уходит Андрей Небытов. На его место назначили генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило. Небытов же стал заместителем председателя Нацполиции Украины.