Встреча на Мальте. Что принесет Украине новая встреча по формуле мира

В эти выходные, 28 и 29 октября на Мальте состоится третья встреча по украинской "формуле мира" на уровне политических советников. Ее называют рабочей накануне организации большого саммита мира с участием глав государств, которую планирует организовать президент Владимир Зеленский. Фокус узнавал, какие надежды накануне этого мероприятия и каких результатов следует ожидать.

Ожидается, в переговорах на Мальте примут участие представители более 50 стран. Некоторые приедут лично, некоторые — присоединятся онлайн. В частности, дистанционно, вероятно, будут Катар, ЮАР, Индия, Турция, Бразилия и Чили.

Подобная встреча в формате политических советников состоится уже в третий раз. Первые два были в июне в Дании и в августе в Саудовской Аравии. В частности, в Джидде собрались 42 политических советников стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Приезжал и представитель Китая. Говорили о будущем мире в Украине, а также новой архитектуре безопасности. Обе встречи Украина считает успешными и продуктивными, заявляя, что круг стран-участниц расширяется.

Сейчас в Офисе президента говорят, что планируют обсудить результаты работы уже совершенно конкретных пять рабочих групп, которые были созданы на базе пять пунктов "формулы мира".

"Конкретные наработки, конкретные шаги и конкретные события и документы, которые, мы считаем, станут непосредственными шагами по не только прекращению войны, возвращению справедливого мира на нашу землю, возвращению наших территорий, наших людей, включая наших пленных, наших депортированных детей, а также и преодолению кризисов, которые были созданы в результате этой войны", — сказал накануне поездки в эфире телемарафона "Единые новости" глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомнить об Украине

"Что может быть положительным для нас, так это то, что об Украине поговорят. Сейчас события в Украине в тени Израиля, тема Украины сошла с первых полос газет, — замечает в комментарии Фокусу политтехнолог Виктор Бобыренко, — Сейчас говорят о возможной третьей мировой войне, возможном вступлении в нее Китая, Ирана. Об Украине нужно начать разговор. Напомнить, что Украина воюет. Что именно на нашей территории основной фронт добра против зла. А что будет из этого разговора — другой вопрос. Мира точно не будет. Две стороны не готовы к миру".

Бобыренко говорит, что, возможно, кто-то будет намекать на то, что важно завершить войну переговорами. "То есть прекратить огонь, перевести конфликт в войну малой интенсивности. Но такой формат не устраивает Украину, а устраивает Россию. Потому что это де-факто закрепление России на нынешних территориях, что является поражением Украины".

Впервые встреча по обсуждению украинской формулы мира прошла в Копенгагене в июне 2023 года Фото: Getty Images

Чтобы не допускать таких даже кулуарных разговоров, Украине надо возвращаться в повестку дня, подчеркивать свою субъектность.

Эксперты говорят, что комплексно договориться не удастся, но точечные пункты "формулы" могут быть обсуждены. Среди них, например, второй и третий пункт — продовольственная и энергетическая безопасность, и четвертый — освобождение всех пленных и депортированных. Очевидно, они на повестке дня.

Встреча без участия Китая

При этом издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, утверждает, китайская делегация, вероятно, не приедет на встречу советников по национальной безопасности.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения длительного и справедливого мира", — говорится в материале.

Украинские эксперты отмечают: в той позиции Китая ничего удивительного нет.

Напомним, после встречи в Джидде говорили, что присутствие на встрече Китая, а в Саудовскую Аравию ездил представитель правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй, свидетельствует об изменении отношения к ситуации в Украине. Но на самом деле уже тогда говорили, что присутствие Китая на встрече исключительно из-за китайского интереса вокруг Саудовской Аравии и в целом на Ближнем Востоке.

Что же касается Мальты, то Китай демонстрирует, что Китаю сейчас общение с Украиной не ко времени, и он вообще поддерживает Россию.

На переговорах в Саудовской Аравии Украина искала широкой поддержки формулы мира Фото: Al Arabiya

Сейчас для Китая гораздо важнее встречи с США — с визитом в Вашингтон поехал министр иностранных дел КНР Ван И. Он уже встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Говорят, возможна встреча и лично с президентом Джо Байденом. Все это часть масштабного переговорного процесса, который начался в начале лета 2023 года, когда Блинкен поехал в Пекин. Именно сейчас решается судьба дальнейших взаимоотношений двух стран, и приедет ли Си Цзиньпин на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско в ноябре.

"Именно там должна определяться геополитическая конъюнктура на 2024 год: где Китай воюет с США, а где — нет. Если китайский лидер не прилетит, это плохая история, которая означает, что мир будет входить в фазу еще большего хаоса, — отмечал ранее в комментарии Фокусу президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

Источники Bloomberg также сообщили, что Украина планирует провести еще одну встречу до конца этого года. Привлечение Пекина к участию в саммите рассматривается как решающее для поддержки "формулы мира".

Следует ли ожидать решения?

Между тем в Офисе президента с оптимизмом воспринимают встречу на Мальте. Говорят, отправили на переговоры мощную украинскую делегацию, поэтому следует ожидать конкретных договоренностей.

О каких договоренностях может идти речь — трудно сказать. Предыдущая встреча в Саудовской Аравии не закончилась подписанием совместного коммюнике или объявлением заявления, поскольку все стороны оценивали ее как многосторонние консультации за закрытыми дверями.

Сейчас история может повториться. Поскольку Украина различными способами во время переговоров пытается донести свою позицию, и в первую очередь до государств, которые до сих пор остаются условно нейтральными по отношению к российскому вторжению, особенно к странам Глобального Юга.

Для Китая сейчас гораздо важнее грядущая встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом, а не переговоры по формуле мира в Украине

"В поддержке стран "Большой семерки" можно не сомневаться. Но сколько стран, так сказать, нейтральных, могут быть на стороне Украины, пока сказать трудно. Мы же привозим на консультации свое видение нашего мира, но для многих стран необходима еще позиция другой стороны, — говорит Фокусу политический аналитик Александр Кочетков, — Сейчас мы понимаем, что даже такие вопросы как зерновая сделка или обмен пленными решаются или напрямую со страной-агрессором, или через посредников в виде Турции".

Эксперт сомневается, что этот этап консультаций на Мальте может существенно приблизить Украину к организации глобального саммита мира на уровне глав государств. "Такой саммит будет успешным, и в нем будут участвовать первые лица, а они будут участвовать только в условиях конструктивного обсуждения и выработки дальнейших решений, которые будут выполняться, только в том случае, если в войне будет заметна победа одной из сторон".

Другими словами подобная конференция просто зафиксирует победу, которая до того фактически состоится на поле битвы. Пока фронт не движется, договориться трудно, потому что каждая из сторон считает, что она победит завтра.