Россияне вернулись: местные о последствиях захода украинских групп на левый берег Херсонщины

По словам местных жителей, украинские группы заходят на левобережье Херсонщины. В частности, в район населенного пункта Крынки, который сейчас оказался фактически в серой зоне.

Местные жители левобережной Херсонщины рассказали Фокусу для материала "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ", что происходит на их территории.

"Последние недели очень горячо, постоянные обстрелы. Люди сидят по подвалам. Работает артиллерия и минометы, — говорит местный житель Василий, который выехал из села Крынки, — Несколько дней назад россияне были очень напуганы — наши попали куда-то хорошо, были и убитые, бежали и раненые. А до этого заходили наши ребята. Когда отошли, набежало много россиян, видели их технику. Россияне пошли по заброшенным домам — искали, не осталось ли украинских военных".

На вопрос об украинском контроле над Крынками Василий отвечает скептически: "Не слушайте военных экспертов. В Крынках все быстро меняется. Кто-то родным говорит: "Ура! Мы уже освобождены, видел наших ребят". А потом выяснилось, что они без техники пошли к мелитопольской трассе. Поэтому впоследствии можно услышать: "Все, россияне вернулись, проводят у всех обыски, нагнали много техники". В посадках и лесах вокруг села — везде они".

Он также говорит, что сейчас в селе живут единицы. Сначала местные жители выехали из-за оккупации, потом из-за наводнения, которое стало следствием подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ налаживают поставки на левом берегу в Крынках.

Больше читайте в материале Фокуса "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ".