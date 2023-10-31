"Будут иметь положительный эффект": Кулеба рассказал, когда стоит ждать новостей по вступлению в ЕС

До конца этого года могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Сейчас страна уверенно движется к этой цели, однако глава МИД не будет раскрывать деталей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели стоит ожидать положительные новости относительно вступления Украины в Европейский Союз. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект", — сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что власть работала над тем, чтобы выполнить все, что нужно, тогда как президент это контролировал. Кулеба отметил, что неоднократно говорил, что до конца этого года начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС, если не будет никаких форс-мажоров.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина уверенно движется к этой цели, однако он не будет раскрывать деталей.

26 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в этом году Украина может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. По ее словам, Украина создала все необходимые условия для этого, в частности реализовав семь рекомендаций. Кроме этого, Украина является лидером несмотря на полномасштабную войну среди других почти десяти стран, решение о вступлении в ЕС которых также могут быть рассмотрены, убеждена она.

24 октября СМИ сообщили, что заявку Украины на членство в ЕС планируют оценить уже 8 ноября. В частности, это является ключевым этапом относительно решения блока относительно того, начинать ли переговоры о вступлении Украины. На саммите лидеров ЕС 14-15 декабря могут принять решение о том, начинать ли официальные переговоры.

В тот же день первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова заявила, что переговоры по вступлению в Евросоюз могут начаться в начале следующего года. А именно после обнародования Еврокомиссией отчета с оценкой выполнения всех требований.