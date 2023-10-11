ЕС не будет прежним: как вступление Украины и балканских стран изменит структуру Союза

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Впервые за два десятилетия правительства ЕС вскоре должны готовы приступить к реформам, которые сделают привычный нам ЕС неузнаваемым. В итоговом коммюнике саммита глав правительств в Гранаде в прошлую пятницу говорится, что 27 лидеров согласились "заложить необходимую внутреннюю основу и реформы", необходимые для того, чтобы Украина, Молдова, Грузия и шесть других стран-кандидатов из западных Балкан могли присоединиться. До вступления этих стран, возможно, еще далеко, но подготовка к нему делает радикальные внутренние реформы неизбежными. Совместное заявление лидеров стало первым единогласным признанием этого. Отдельные заявления лидеров, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, сигнализировали о растущем аппетите к встряскам, которых они долго избегали.

Крупные кризисы последнего десятилетия с лишним — от кризиса еврозоны до Брексита, пандемии Covid и вторжения России в Украину — подвергли испытанию способность Европы коллективно реагировать на международные вызовы. ЕС доказал свою устойчивость, приняв решения о таких мерах, как новые общеевропейские налоги для финансирования восстановления после Covid, совместные закупки вакцин и оружия, а также чрезвычайная система для приема украинских военных беженцев. Однако их совместные действия также выявили ограничения системы и структур, созданных для другой эпохи.

Несмотря на явные недостатки и растущие признаки напряженности, правительства — до сих пор — сопротивлялись любой подлинной реформе внутренних структур ЕС. Слишком часто они путались в применении чрезвычайных мер практически без демократического контроля. ЕС также уязвим из-за того, что он постоянно оказывается в заложниках национальных программ государств-членов, от миграции до импорта зерна, что подрывает его способность действовать и его общий авторитет.

Евросоюзу не только не хватает некоторых полномочий, необходимых ему в ключевых областях, и он кажется недостаточно подотчетным перед своими гражданами за недавно приобретенные обязанности, но он также подвергается атакам изнутри. За последнее десятилетие ЕС доказал свою неспособность укротить мятежные государства-члены, такие, как Польша и Венгрия, чьи правительства продолжают игнорировать основные принципы членства, в том числе верховенство закона.

Учитывая будущее расширение до девяти новых государств, включая Украину, с общим населением в 60 миллионов человек, тащиться вперед так, как сейчас, уже невозможно. Размеры и население Украины сами по себе, если бы она присоединилась к ЕС по нынешним правилам, не только еще больше дестабилизировали бы повседневный процесс принятия решений в Брюсселе, но и привели бы в беспорядок самые важные области общей политики, например, сельское хозяйство.

Следующее расширение предлагает уникальную возможность сделать Союз стратегически независимым в угрожающем новом мировом порядке и способным возглавить борьбу с чрезвычайной климатической ситуацией. Но он не может механически следовать плану предыдущего расширения на восток в 2004 и 2007 годах.

В последующие годы ЕС делал вид, что ведет переговоры о вступлении с такими странами-кандидатами, как Сербия и Черногория, которые, в свою очередь, делали вид, что проводят реформы, необходимые для вступления. Поддержание этой фикции подорвало доверие к процессу приема, что подтвердило уверенность скептиков в том, что страны-кандидаты никогда не будут готовы.

Однако, поскольку сейчас расширение ЕС отвечает их собственным интересам, лидеры ЕС, похоже, готовы полностью переосмыслить будущее союза и лежащую в его основе систему управления. Две параллельные инициативы лежат в основе набирающей обороты дискуссии по всему континенту. Во-первых, Европейский парламент просит лидеров ЕС начать реформу договора уже в следующем году. Во-вторых, "Большая 12" — франко-германская инициатива, состоящая из экспертов — выдвинула ряд предложений по радикальным структурным реформам. Официальное начало переговоров по одному из этих подходов может произойти к декабрю.

В новом ЕС будет несколько "кругов" Фото: Council of Europe

Хотя эти две инициативы кажутся взаимодополняющими, они отвечают совершенно разной логике. По мнению парламента ЕС, всех членов необходимо заставить более тесно интегрироваться — или выйти из союза. "Группа 12" опровергает эту логику, предлагая четыре различных уровня членства, причем два последних вообще выходят за пределы ЕС. Эти "концентрические круги" будут включать:

внутренний круг, члены которого могут иметь даже более тесные связи, чем те, которые связывают существующий ЕС;

сам ЕС;

ассоциированное членство (только внутренний рынок);

более свободный и менее требовательный слой нового Европейского политического сообщества.

Эта многоскоростная конструкция впервые позволит некоторым государствам-членам более глубоко интегрироваться в определенных областях и не позволит другим государствам остановить их. Для этого в докладе предлагается избавиться от требований единогласного голосования, даже если отмена вето повлечет за собой принятие различных уровней приверженности интеграции. Этот свежий, прагматичный подход к расширению, похоже, больше соответствует сегодняшним реалиям, чем видение парламента ЕС.

Вступление и членство в ЕС больше не могут быть вопросом "все или ничего". Чтобы сохранить свой авторитет, ЕС должен отойти от доминирующей, но иллюзорной парадигмы членства по "установленному меню" — к новому пониманию, в котором каждая страна обязуется интегрироваться, но на основе более свободного "меню" возможных договоренностей. .

Это предполагает, что не только потенциальные члены смогут выбрать степень интеграции, наиболее соответствующую их потребностям и реалиям, но и что нынешние члены (или бывшие, такие как Великобритания) могут пересмотреть свои обязательства перед ЕС. Хотя присоединяющиеся страны по-прежнему могут свободно выбирать, к какому кругу присоединиться, уважение верховенства закона не подлежит обсуждению. Следовательно, можно будет де-факто исключить несогласного члена из данного круга.

Оба набора предложений глубоко изменят природу Европейского Союза. В то время, как первый вариант еще больше укрепит его как крепость государств-единомышленников, второй проложит путь к более гетерогенной многоскоростной конструкции. Парадоксально, но, отбросив исторически укоренившийся подход к вступлению по принципу "все или ничего", ЕС впервые одновременно расширится и углубится. Это пошло бы на пользу как странам-кандидатам, так и их нынешним резидентам.

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