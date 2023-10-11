ЄС не буде таким, як ранiше: як вступ України та балканських країн змінить структуру Союзу

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Уперше за два десятиліття уряди ЄС незабаром мають бути готові розпочати реформи, які зроблять звичний нам ЄС невпізнанним. У підсумковому комюніке саміту глав урядів у Гранаді минулої п'ятниці йдеться про те, що 27 лідерів погодилися "закласти необхідну внутрішню основу і реформи", необхідні для того, щоб Україна, Молдова, Грузія і шість інших країн-кандидатів із західних Балкан могли приєднатися. До вступу цих країн, можливо, ще далеко, але підготовка до нього робить радикальні внутрішні реформи неминучими. Спільна заява лідерів стала першим одноголосним визнанням цього. Окремі заяви лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, сигналізували про зростаючий апетит до струсів, яких вони довго уникали.

Великі кризи останнього десятиліття з гаком — від кризи єврозони до Брекзиту, пандемії Covid і вторгнення Росії до України — піддали випробуванню здатність Європи колективно реагувати на міжнародні виклики. ЄС довів свою стійкість, ухваливши рішення про такі заходи, як нові загальноєвропейські податки для фінансування відновлення після Covid, спільні закупівлі вакцин і зброї, а також надзвичайна система для прийому українських військових біженців. Однак їхні спільні дії також виявили обмеження системи та структур, створених для іншої епохи.

Незважаючи на явні недоліки і зростаючі ознаки напруженості, уряди — досі — чинили опір будь-якій справжній реформі внутрішніх структур ЄС. Занадто часто вони плуталися в застосуванні надзвичайних заходів практично без демократичного контролю. ЄС також вразливий через те, що він постійно опиняється в заручниках національних програм держав-членів, від міграції до імпорту зерна, що підриває його здатність діяти і його загальний авторитет.

Євросоюзу не тільки не вистачає деяких повноважень, необхідних йому в ключових галузях, і він здається недостатньо підзвітним перед своїми громадянами за нещодавно набуті обов'язки, але він також зазнає нападів зсередини. За останнє десятиліття ЄС довів свою нездатність приборкати бунтівні держави-члени, такі, як Польща та Угорщина, чиї уряди продовжують ігнорувати основні принципи членства, зокрема верховенство закону.

З огляду на майбутнє розширення до дев'яти нових держав, включно з Україною, із загальним населенням у 60 мільйонів осіб, тягнутися вперед так, як зараз, уже неможливо. Розміри і населення України самі по собі, якби вона приєдналася до ЄС за нинішніми правилами, не тільки ще більше дестабілізували б повсякденний процес ухвалення рішень у Брюсселі, а й привели б до безладу найважливіші галузі загальної політики, наприклад, сільське господарство.

Наступне розширення пропонує унікальну можливість зробити Союз стратегічно незалежним у загрозливому новому світовому порядку і здатним очолити боротьбу з надзвичайною кліматичною ситуацією. Але він не може механічно слідувати плану попереднього розширення на схід у 2004 і 2007 роках.

У наступні роки ЄС вдавав, що веде переговори про вступ з такими країнами-кандидатами, як Сербія і Чорногорія, які, зі свого боку, вдавали, що проводять реформи, необхідні для вступу. Підтримка цієї фікції підірвала довіру до процесу прийому, що підтвердило впевненість скептиків у тому, що країни-кандидати ніколи не будуть готові.

Однак, оскільки зараз розширення ЄС відповідає їхнім власним інтересам, лідери ЄС, схоже, готові повністю переосмислити майбутнє союзу і систему управління, що лежить в його основі. Дві паралельні ініціативи лежать в основі дискусії, що набирає обертів по всьому континенту. По-перше, Європейський парламент просить лідерів ЄС почати реформу договору вже наступного року. По-друге, "Велика 12" — франко-німецька ініціатива, що складається з експертів — висунула низку пропозицій щодо радикальних структурних реформ. Офіційний початок переговорів щодо одного з цих підходів може відбутися до грудня.

У новому ЄС буде кілька "кіл" Фото: Council of Europe

Хоча ці дві ініціативи здаються взаємодоповнюючими, вони відповідають абсолютно різній логіці. На думку парламенту ЄС, усіх членів необхідно змусити тісніше інтегруватися — або вийти з союзу. "Група 12" спростовує цю логіку, пропонуючи чотири різні рівні членства, причому два останні взагалі виходять за межі ЄС. Ці "концентричні кола" включатимуть:

внутрішнє коло, члени якого можуть мати навіть тісніші зв'язки, ніж ті, які пов'язують наявний ЄС;

сам ЄС;

асоційоване членство (тільки внутрішній ринок);

більш вільний і менш вимогливий прошарок нового Європейського політичного співтовариства.

Ця багатошвидкісна конструкція вперше дасть змогу деяким державам-членам глибше інтегруватися в певних галузях і не дасть змоги іншим державам зупинити їх. Для цього в доповіді пропонується позбутися вимог одностайного голосування, навіть якщо скасування вето спричинить прийняття різних рівнів прихильності інтеграції. Цей свіжий, прагматичний підхід до розширення, схоже, більше відповідає сьогоднішнім реаліям, ніж бачення парламенту ЄС.

Вступ і членство в ЄС більше не можуть бути питанням "все або нічого". Щоб зберегти свій авторитет, ЄС має відійти від домінантної, але ілюзорної парадигми членства за "встановленим меню" — до нового розуміння, в якому кожна країна зобов'язується інтегруватися, але на основі більш вільного "меню" можливих домовленостей.

Це передбачає, що не тільки потенційні члени зможуть вибрати ступінь інтеграції, що найбільше відповідає їхнім потребам і реаліям, а й що нинішні члени (або колишні, як-от Велика Британія) можуть переглянути свої зобов'язання перед ЄС. Хоча країни, що приєднуються, як і раніше, можуть вільно вибирати, до якого кола приєднатися, повага до верховенства закону не підлягає обговоренню. Отже, можна буде де-факто виключити незгодного члена з цього кола.

Обидва набори пропозицій глибоко змінять природу Європейського Союзу. У той час, як перший варіант ще більше зміцнить його як фортецю держав-однодумців, другий прокладе шлях до більш гетерогенної багатошвидкісної конструкції. Парадоксально, але, відкинувши історично вкорінений підхід до вступу за принципом "все або нічого", ЄС уперше одночасно розшириться і поглибиться. Це пішло б на користь як країнам-кандидатам, так і їхнім нинішнім резидентам.

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