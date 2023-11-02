Шойгу миротворец. Почему российский министр обороны начал искать мира в Украине

В российской "партии мира" появилось мощное пополнение. После Путина и Лаврова за дело взялся Шойгу, который призвал Запад к урегулированию "украинского кризиса" и обсуждению дальнейшего послевоенного сосуществования. Фокус узнавал, что стоит за инициативой российского министра и какие последствия будет иметь на ведение боевых действий в Украине.

Российский министр обороны Сергей Шойгу вслед за президентом Владимиром Путиным начал говорить о мирных переговорах. Если Путин упоминал украинский "декрет" о запрете переговоров с ним, то Шойгу обратился непосредственно к "коллективному Западу".

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — сказал Шойгу, выступая на Пекинском Сяньшанском форуме.

Сюда же сразу добавил, что важно обеспечить "равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности".

Напомним, в Совбез ООН на постоянной основе входят: США, Китай, Франция, Великобритания и Россия. Все они являются ядерными странами. Главный орган ООН показал неспособность адекватно и эффективно выполнять свою роль и неоднократно подвергался критике. В первую очередь из-за злоупотребления правом вето со стороны России. В июне 2023 года президент США Джо Байден сообщил, что его администрация разрабатывает план реформирования Совбеза.

Поэтому вполне обоснованно можно предположить, что слова Шойгу о равноправных отношениях между всеми членами Совбеза сказаны на упреждение, в Кремле ждут чем закончится подготовка к сближению США и Китая.

Шойгу вслед за Путиным повторяет директриву о готовности к конструктивному диалогу по урегулированию украинского кризиса Фото: ТАСС

Китай и США готовятся сформировать новый мировой порядок

О встрече китайского лидера Си Цзиньпина с его американским коллегой, президентом Байденом, пока мало известно. Говорят, что она должна состояться в рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Министр иностранных дел Китая Ван И уже отправился в Вашингтон, где встретился с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Примечательно, что эта поездка стала первой с 2018 года, когда китайский чиновник такого уровня посетил США. Это косвенно указывает на подготовку к встрече Байдена с Си и переход отношений между странами на высокий уровень диалога.

Стоит заметить, что через неделю после окончания юбилейного китайского форума "Один пояс, один путь", на котором Си говорил о гарантиях суверенитета и безопасности для РФ, он обратился к США. В письме в Национальный комитет по американо-китайским отношениям китайский лидер призвал Вашингтон к мирному сосуществованию над урегулированием разногласий.

"Китай готов придерживаться трех принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в выстраивании отношений с Соединенными Штатами, должным образом решать разногласия и совместно реагировать на глобальные вызовы для достижения общего успеха и процветания как двух стран, так и мира в целом", — говорится в письме Си Цзиньпина.

Политолог Олег Лесной объясняет, что это письмо стало последним формальным шагом к тому, что РФ больше не рассматривают как равного партнера и геополитического игрока. Именно поэтому Сергей Шойгу начал говорить о равноправных отношениях в рамках Совбеза ООН.

Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена может состояться в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября 2023 года

"Здесь важно обратить внимание, что это заявление было сделано именно в Китае. Мы накануне важной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, в РФ очень хорошо чувствуют этот момент и пытаются напомнить о себе. После письма Си, где он открыто говорит, что будущее человечества зависит от сотрудничества США и Китая, Россию официально вычеркнули из списка геополитических игроков. Поэтому Шойгу пытается подчеркнуть субъектность РФ, наоборот акцентируя внимание, что Украина не является субъектом, поэтому они готовы разговаривать только с Западом", — говорит он Фокусу.

Готов ли Шойгу занять кресло Путина

Фокус уже рассказывал, что причиной миротворческой инициативы со стороны российского политического руководства является желание подыграть Китаю накануне встречи Си с Байденом и дальнейших переговоров между двумя странами. Собственно эти директивы и повторил министр Шойгу, но в отличие от Путина, он обратился непосредственно к лидерам Запада.

В июле 2022 года российский Левада-Центр назвал Шойгу вторым по популярности политиком в России (первое место за Путиным). Заявление о мирных переговорах министр сделал именно в те дни, когда в сети обсуждали "очередную смерть Путина". В свою очередь, это дало повод для конспирологических теорий о том, что Шойгу готовится занять кресло российского лидера, за чем и полетел договариваться в Пекин. Ситуацию подогрело недавнее заявление российского оппозиционера Вячеслава Мальцева, что Шойгу является агентом Китая.

Ван И посетил Вашингтон для подготовки визита Си. Это первый такой визит с 2018 года Фото: Открытие источники

Однако, по мнению аналитиков, опрошенных Фокусом, эти слухи скорее нацелены на внутреннего российского потребителя, чтобы исследовать настроения общества перед предстоящими выборами президента. Шойгу никогда не имел политических амбиций и является наиболее лояльным к Путину в его окружении.

"Шойгу чрезвычайно лояльный к Путину политик, он бы не говорил от себя ничего такого, если бы ему не дали на то "зеленый свет". Тема переговоров и отношений с Западом является вотчиной Сергея Лаврова, я так думаю, что теперь к дипломатии подключили еще и военную дипломатию", — объясняет Фокусу военный эксперт Иван Ступак.

По мнению Олега Лесного, не стоит также искать конспирологии в битве мифических башен Кремля, если бы там действительно что-то происходило, то это никто бы не озвучивал.

"Шойгу не может быть самостоятельной политической фигурой после всего того, что происходит в России, только представьте, как он может начать свою игру и не бояться за свою жизнь в дальнейшем", — говорит он.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала готовиться к трудным следующим трем годам Фото: Flickr

Мирную инициативу от министра обороны РФ Лесной объясняет тем, что в России есть условные две партии — "ястребы войны" и "партия мира". Именно эта партия мира прекрасно осознает, что выиграть войну сейчас они не смогут, поэтому ищут разные пути, чтобы Запад принудил Украину к миру. Дальше уже будет дело техники — сбросить санкции и восстановить ресурсы.

По словам Ступака, России очень трудно, она вкатывается в военную экономику, которую трудно потянуть. Уже урезают социальные расходы на ипотеку, медицину, науку. Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорит прямым текстом, что следующие три года будут тяжелыми.

"Кремлю действительно нужна длительная пауза. Обратите внимание, что в России массово переписывают учебники, за каких-то семь лет там вырастет поколение тех, кто будет верить, что Украина захватила "исконно русские земли". То есть, это будет уже идеологически готовая армия, которую останется только вооружить", — говорит Ступак.