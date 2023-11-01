"Не называйте фамилию": советник Ермака сделал заявление о высказываниях Арестовича

По словам Дмитрия Литвина, этот "персонаж" не заслуживает внимания украинцев, но продолжает попытки стать политическим деятелем.

Украинцам необходимо забыть о высказываниях одной популярной медийной личности и не вспоминать его фамилию вслух. Об этом написал советник главы Офиса президента Дмитрий Литвин на своей странице в социальной сети Facebook 1 ноября.

По его словам, у него есть несколько советов для тех сограждан, которым не нравятся попытки украинского блогера стать политическим деятелем. Прямо его фамилия не называется, однако из контекста можно понять, что речь про бывшего советника ОП Алексея Арестовича.

"Одна медийная знаменитость хочет немного подняться над уровнем "боевых выходов" в Юлию Латынину и стать политическим деятелем", — пишет Дмитрий Литвин, имея в виду "33 боевых выхода" Алексея Арестовича, о которых он рассказывал в одном из интервью.

Советник Андрея Ермака призвал украинцев не упоминать фамилию одного из блогеров Фото: Facebook

В первую очередь советник Андрея Ермака рекомендует "не называть фамилию", а найти другой способ, чтобы показать о ком именно идет речь. Также необходимо не реагировать, а менять контекст.

"Говорите то, что нужно сказать вам, а не то, во что вас выгодно столкнуть ему. Третье: помните, что главное, что сейчас происходит в стране, это оборона от российской геноцидной агрессии. Если какие-то персонажи "точно знают", как воевать, но сами при этом воюют разве что болтовней в ютубе, они не заслуживают вашего внимания", — продолжил Дмитрий Литвин.

Тем временем экс-советник ОП Алексей Арестович поделился "предвыборной программой", где предложил не отвоевывать захваченные Россией регионы в случае вступления в НАТО. Также среди его предложений — разрешить мужчинам выезжать из Украины, а для этого подписывать в ТЦК специальное обязательство о возвращении в случае призыва.

14 октября Алексей Арестович заявил, что Украина якобы оказалась в "стратегическом тупике". По его словам, украинское руководство ведет народ "к катастрофе".