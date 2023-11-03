Достучаться до Конгресса: почему в США начали пересматривать финансовую помощь Украине

Без финансовой поддержки США украинцы могут проиграть войну. Об этом сказал министр обороны Ллойд Остин во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям во вторник, 31 октября. Он и госсекретарь США Энтони Блинкен пытались убедить конгрессменов, что идея одновременной поддержки союзников — таких как Израиль, Тайвань и Украина — в национальных интересах Соединенных Штатов. Что услышали республиканцы и демократы и какую помощь США могут все-таки предоставить Украине, выяснил Фокус.

"Президент Зеленский не преувеличивает, когда говорит, что "без финансовой поддержки США и НАТО мы эту войну проиграем". Как вы знаете, мы предоставили Украине значительные объемы помощи по безопасности. К тому же из-за нашего лидерства, нашего примера, около 50 других стран присоединились, чтобы вместе работать в коалиции, чтобы также оказывать помощь. Они выделили около 35 миллиардов долларов на эти общие усилия. Я думаю, что наше лидерство в этих усилиях действительно имеет значение", — отметил во время слушаний Остин, отвечая на вопрос сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина. Тот поинтересовался, что произойдет, если США будет поддерживать только Израиль.

"Думаю, это причинит ужасный вред нашим ценностям, а также нашим основным интересам, потому что все мы объединены в желании ответить агрессорам", — добавляет Энтони Блинкен, которого цитирует корреспондент "Голоса Америки".

Министр обороны США Ллойд Остин на вопрос о том, что произойдет, если не прислать помощь Украине, ответил: вероятно Путин нападет на страны Балтии

Дурбин уточняет: как не поддержка Украины повлияет на состояние дел в НАТО. В ответ слышит: во время совместного сопротивления Альянс становится сильнее.

"Если Путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую — страну НАТО, что вызовет выполнение нами наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО", — добавляет госсекретарь США.

В целом американских сенаторов интересует вопрос перспективы участия американских солдат в войне в Европе.

"Если мы не направим ресурсы (в Украину, — ред.), увеличится ли вероятность того, что когда-то нам придется отправить молодых американцев в европейский театр войны?" — спросил сенатор от штата Род-Айленд Джейк Рид. Министр обороны США Ллойд Остин ответил: вероятно, Путин нападет на страны Балтии.

А потом добавил: "В Украине Путин почувствовал, что может переждать. Это часть его стратегии, основная часть его стратегии. Он надеется, что Западу надоест поддерживать Украину, и таким образом он скоро достигнет своего. Если это так, если мы не будем поддерживать Украину, и Путин победит, он не остановится на Украине. Мы это знаем, все это знают. Поэтому я считаю, что важно делать все необходимое, чтобы поддержать Украину и Израиль и помочь им защитить свою суверенную территорию".

Министр убеждает: финансовая помощь Украине и другим союзникам является инвестицией в оборонную промышленную базу США и помогает Соединенным Штатам пополнять и обновлять собственные оборонные запасы.

Энтони Блинкен хорошо знаком с потребностями Сил обороны Украины Фото: Twitter

Посланцы администрации президента Джо Байдена во время слушаний пытались убедить конгрессменов согласовать совместный пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и для защиты своей южной границы — выделить средства не только на оборону, но и поддержку экономики и усиление антикоррупционных органов. А также обратить внимание, что война в Сирии, Украине и Израиле имеет один и тот же след. Это — Россия и Иран, поэтому надо противостоять обоим.

"Слушания состоялись для того, чтобы убедить Конгресс, что голосование за единый большой пакет является правильным и необходимым по многим причинам, — говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, — Администрация Байдена нацелена теперь, очевидно, на новую доктрину безопасности. То есть мы не говорим отдельно о национальной безопасности США, интересах США за рубежом и еще отдельно о помощи союзникам за рубежом. Все вызовы, все кризисы — это единый фронт, единый набор проблем, с которым США должны работать. Поэтому задача администрации Байдена, которую выполнял Блинкен, заключается в том, чтобы доказать конгрессменам, что разделение пакетов не поможет решить одну глобальную проблему, а затянет те процессы, которые должны произойти уже".

Противостояние в Конгрессе

Как известно, 20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс новый запрос о финансировании поддержки Израиля и Украины — более $105 миллиардов. В частности, он предусматривает $61,4 млрд помощи Украине и $14,3 млрд помощи Израилю, а также средства для Тайваня и охраны южной границы США. Кроме того, речь идет о совместной гуманитарной помощи Украине, Израилю, Газе на сумму $9,15 млрд.

Но эта идея до сих пор не нашла поддержки в Конгрессе — закон не вынесен на голосование. Отдельные группы конгрессменов предложили разделить ее на пакеты. Так появился законопроект, который предусматривает отдельную помощь Израилю от республиканцев. Его предлагают проголосовать первым.

Однако очевидно, что Белый дом с таким предложением не согласится. В административно-бюджетном управлении уже заявили, что этот законопроект "плохой для Израиля, для региона Ближнего Востока и для американской национальной безопасности", ведь это предложение "добавляет партийность в поддержку Израиля", не соответствует моменту — в нем отсутствует помощь Газе, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Байден воспользуется своим правом вето, если документ дойдет до него.

Сейчас эксперты отмечают: большинство законодателей поддерживают помощь Украине, однако уверенности в форме предоставления ее нет. Американские медиа называют споры по этому поводу и поиски решения — "последней конгрессовой битвой за помощь Украине до президентских выборов".

Спикер Майк Джонсон лично выступает за разделение помощи Украине и Израилю Фото: Getty Images

И больше всего разногласий существует внутри республиканской партии. В то время как в Сенате ее руководители поддерживают Украину, выступая за общий пакет, в Палате представителей Конгресса такого единства нет. Новоизбранный спикер палаты конгрессмен-республиканец Майк Джонсон лично выступает за разделение помощи. Его идею поддерживает еще определенная когорта республиканцев, преимущественно трампистов.

"Но недаром вчера Блинкен впервые официально встретился с Джонсоном. Известно, что говорили о поддержке Украины и Израиля, — отмечает в разговоре с Фокусом президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец, — Думаю, речь шла о том, что закон об отдельной помощи Израилю не может быть принят. Он даже не дойдет до голосования в Сенате, а будет уничтожен на уровне комитетов".

Александр Краев отмечает, что в случае помощи Израилю в рядах конгрессменов уменьшилась поддержка. И все потому, что часть Конгресса не поддерживает наземную операцию в Газе, которую уже начал Израиль.

Поэтому пока вероятность того, что общий пакет помощи, предложенный 20 октября Байденом, может быть разделен, сохраняется. Как именно — пока не понятно. Как и не понятно, какие правки могут претерпеть.

Так и произошло. 2 ноября нижняя палата Конгресса приняла отдельный пакет для Израиля на почти $14,5 млрд. "За" проголосовали республиканцы, демократы, кроме двенадцати, — против. Далее — законопроект идет в Сенат. Там, вероятно, должны вернуть пакетное голосование — добавить Украину.

Особенности американской политики

Политолог-международник Алексей Коломиец говорит, что в вопросе помощи союзникам больше внутренней американской политики, чем внешней. Он обращает внимание на три момента.

Первый — запоздалое вынесение вопроса помощи Украине на голосование, потому что время говорить о необходимости такой помощи начались еще в июне.

"Если бы голосовали в июле или в начале августа 2023 года, никаких вопросов бы не было. Но дотянули до 29 сентября, помощь Украине заложили в бюджет, которой в конце концов не удалось проголосовать", — говорит он.

Второе — в Сенате могли бы настаивать, что временный бюджет мог бы быть проголосован с дополнительной помощью для Украины.

"Проголосовали бы и передали обратно в Палату представителей. Посмотрели бы, что произошло бы в Палате представителей", — предполагает эксперт.

"Третье же случилось уже после голосования за временный бюджет — был снят спикер Маккарти. "Только восемь республиканцев, так называемых радикалов, дали голоса из всей фракции в 221. То есть команда, чтобы снять Маккарти поступила из Белого дома. Если бы хотя бы восемь демократов из 212 не проголосовали, он бы остался, и, думаю, финансирование для Украины было бы проголосовано. В тот момент до нападения Хамаса на Израиль осталось четверо суток".

То есть, эксперт убежден, что не надо в одностороннем порядке обвинять республиканцев, которые сейчас выступают за разделение пакетов помощи, а смотреть более широко.

"Там происходят тяжелые вещи, за нашими спинами. Но момент истины приближается", — говорит президент Центра европейских и трансатлантических студий.

В ожидании федерального бюджета

Сейчас трудный момент для Конгресса — до 17 ноября необходимо принять федеральный бюджет, в противном случае работа государственных органов США будет заблокирована.

"Опять вопрос помощи Украине накладывается на другие вопросы, — отмечает Коломиец, — Сложно сейчас прогнозировать, кто и как себя поведет по вопросам Украины, Тайваня и охраны границ. С каждым часом уровень истерики в США будет расти. И боюсь даже думать, что сейчас будут вестись игры, в которых никто не думает ни о Тайване, ни об Израиле, ни об Украине, а о деньгах. Мы же вспоминаем, что Джонсон сказал, что не будем поддерживать законопроект, который будет заставлять просто печатать деньги. Но они решили для Израиля взять средства из программы по финансированию из службы внутренних доходов, что вызвало гнев Белого дома".

Александр Краев говорит, логично было бы, чтобы Конгресс сначала проголосовал федеральный бюджет, а уже потом были одобрены дополнительные программы поддержки.

Глава Пентагона утверждает, что финансовая помощь Украине и другим союзникам является инвестицией в оборонную промышленную базу США и помогает пополнять и обновлять собственные оборонные запасы Фото: US EmbassyKyivUkraine

"Но де-юре Конгресс может провести голосование за дополнительные пакеты помощи, а уже потом запустить в ход эти программы, — говорит эксперт. — Риск в том, если сейчас будут проголосованы эти программы, то во время голосования за бюджет у трампистов возникнет вопрос — почему бы не уменьшить помощь Украине в федеральном бюджете, есть же дополнительные программы".

Сейчас аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" видит три вероятных возможности развития событий.

"Оптимистичный сценарий, когда пакет по Украине принимают с вместе с определенной другой страной, возможно, с Тайванем. А впоследствии и федеральный бюджет без правок. Тогда суммарно на Украину будет предусмотрено $95-105 млрд в год. И это огромные средства, которые закрывают нам все", — говорит он.

При реалистичном сценарии должен быть принят федеральный бюджет с $35-40 млрд в год для Украины, а также с правками, возможно, с определенным уменьшением, принимают пакет помощи, предложенный Байден. В этом случае Украина может получить также значительную сумму для поддержки.

Также есть пессимистический сценарий, при котором конгрессмены проваливают "пакет Байдена" и урезают федеральный бюджет. Но Краев убежден, последний вариант маловероятен.