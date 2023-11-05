Российская политика "разделяй и властвуй": удается ли Кремлю манипулировать ЕС, — политолог

Россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину, считает политолог Владимир Горбач, надеялась расколоть Евросоюз, используя в качестве инструмента энергоносители.

Внешнеполитическая стратегия Российской Федерации относительно Евросоюза на протяжении последних десятилетий базировалась на принципе "Divide Et Impera" (разделяй и властвуй), и в Кремле всегда делали акцент на двусторонних отношениях с национальными правительствами отдельных европейских стран. Об этом 5 ноября рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии политолог Владимир Горбач отвечая на вопрос Фокуса о попытках Москвы манипулировать ЕС.

По мнению собеседника издания, отношения с руководящими органами Евросоюза для России никогда не были приоритетными. Поэтому если Москве нужно было решить какой-либо вопрос, она сразу напрямую обращалась к властям того или иного европейского государства.

"Если россияне хотели решить какой-то вопрос, они сначала обращались к национальному правительству. И когда понимали, что национальное правительство не может что-то сделать, или ссылается на Брюссель, где расположены руководящие органы ЕС, тогда там пробовали что-то организовывать", — сказал Горбач.

Политолог поясняет такую стратегию Москвы тем, что Россия в отношения с отдельными странами могла вести диалог с позиции силы, тогда как с целым Европейским союзом это невозможно, поскольку ЕС больший по численности населения и сильнее в плане экономического, научного и технологического потенциала.

Горбач отметил, что в силу этого Москва перед началом полномасштабного вторжения в Украину надеялась расколоть европейское сообщество, используя, например, энергоносители в качестве инструмента. Однако расколоть ЕС по украинскому вопросу России не удалось.

"Огромный сюрприз и разочарование для Кремля — эта война была прочитана в Европейском союзе, как внешняя угроза самому ЕС и каждой стране, особенно тем, которые являются соседями России. Эти страны серьезно повлияли на лидеров Евросоюза — Германию, Францию и Великобританию, которая уже не состоит в ЕС", — добавил Горбач.

Политолог подчеркнул, что Россия просчиталась относительно реакции Евросоюза на вторжения в Украину, так как можно видеть консолидацию европейского континента в плане противостояния российской агрессии, как бы это парадоксально для Кремля не выглядело.

Владимир Горбач о манипулятивной внешней политике РФ (смотреть с 16:46)

Напомним, представитель Украины в ООН Сергей Кислица 3 ноября сообщил, что Россия поддержала резолюцию ООН по борьбе с неонацизмом, которую подала в ООН 18 лет назад. По его словам данная резолюция является "манипуляцией авторства потомков Сталина".