"Манипуляции потомков Сталина": Кислица рассказал, как РФ голосовала против себя в ООН (фото)

По словам постпреда Украины в ООН Сергей Кислицы, резолюция по борьбе с неонацизмом является "манипуляцией авторства потомков Сталина".

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Россия поддержала резолюцию ООН по борьбе с неонацизмом, которую подала в ООН 18 лет назад. Этим она фактически осудила сама себя, поскольку в текст документа была внесена поправка с критикой российского вторжения в Украину. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Резолюция была принята 111 голосами "за" при 50 голосах "против. Сергей Кислица отметил, что против резолюции проголосовали страны, "наиболее пострадавшие от нацизма и внесшие решающий вклад в его свержение".

Постпред Украины назвал документ "манипуляцией авторства кремлевских военных преступников, потомков Сталина".

Сергей Кислица о резолюции ООН по борьбе с неонацизмом

Среди голосовавших против резолюции: США, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Япония, Польша, Украина, Польша, Болгария, Румыния, а также страны Балтии, Грузия и балканские государства.

В чем суть поправки к российской резолюции по борьбе с неонацизмом

"В ООН все не линейно – РФ была вынуждена по факту проголосовать против себя, отдав голос за эту резолюцию после того как Третий комитет одобрил правку, в которой Россия как страна-агрессор подвергается критике", – написал Кислица.

В тексте правки Генассамблея ООН отмечает, Россия "пытается оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". При этом подчеркивается, что такие действия "подрывают настоящие меры борьбы с неонацизмом".

Правки, осуждающие российскую агрессию были внесены в текст резолюции в ноябре прошлого года. Тогда российский представитель в ООН Василий Небендзя также был вынужден проголосовать "за".

Сергей Кислица назвал голосование 2022 года по резолюции о неонацизме "эпичным".

Напомним, Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Решение о приостановлении членства РФ в СПЧ Генассамблея ООН приняла 93 голосами "за".

Ранее Фокус писал, что Россия стремится вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека. РФ надеется восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине со стороны российских военных.