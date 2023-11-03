"Маніпуляції нащадків Сталіна": Кислиця розповів, як РФ голосувала проти себе в ООН (фото)

За словами постпреда України в ООН Сергія Кислиці, резолюція щодо боротьби з неонацизмом є "маніпуляцією авторства нащадків Сталіна".

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Росія підтримала резолюцію ООН щодо боротьби з неонацизмом, яку подала в ООН 18 років тому. Цим вона фактично засудила сама себе, оскільки в текст документа було внесено поправку з критикою російського вторгнення в Україну. Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Резолюцію ухвалили 111 голосами "за" за 50 голосів "проти". Сергій Кислиця зазначив, що проти резолюції проголосували країни, які "найбільше постраждали від нацизму і зробили вирішальний внесок у його повалення".

Постпред України назвав документ "маніпуляцією авторства кремлівських військових злочинців, нащадків Сталіна".

Сергій Кислиця про резолюцію ООН щодо боротьби з неонацизмом

Серед тих, хто голосував проти резолюції: США, Велика Британія, Канада, Австралія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Японія, Польща, Україна, Польща, Болгарія, Румунія, а також країни Балтії, Грузія та балканські держави.

У чому суть поправки до російської резолюції щодо боротьби з неонацизмом

"В ООН все не лінійно — РФ була змушена за фактом проголосувати проти себе, віддавши голос за цю резолюцію після того, як Третій комітет схвалив правку, в якій Росія як країна-агресор піддається критиці", — написав Кислиця.

У тексті правки Генасамблея ООН зазначає, Росія "намагається виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". При цьому підкреслюється, що такі дії "підривають справжні заходи боротьби з неонацизмом".

Правки, що засуджують російську агресію, були внесені в текст резолюції в листопаді минулого року. Тоді російський представник в ООН Василь Небендзя також був змушений проголосувати "за".

Сергій Кислиця назвав голосування 2022 року щодо резолюції про неонацизм "епічним".

Нагадаємо, Росію виключили з Ради з прав людини ООН. Рішення про призупинення членства РФ у РПЛ Генасамблея ООН ухвалила 93 голосами "за".

Раніше Фокус писав, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. РФ сподівається відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні з боку російських військових.