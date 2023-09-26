Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини, – ЗМІ

РФ сподівається відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні з боку російських військових.

Related video

Росія намагається знову приєднатися до Ради ООН з прав людини під час виборів, які вважатимуться ключовим тестом її міжнародного статусу. Про це інформує ВВС.

Журналісти видання отримали копію позиційного документа, який російські представники поширюють серед членів ООН з проханням про підтримку. Відповідне голосування відбудеться наступного місяця.

У документі, з яким ознайомилася BBC, Росія обіцяє знайти "адекватні рішення для питань прав людини". Країна прагне перестати Раду перетворювати на "інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн". У такий спосіб натякає на демократичні держави.

Дипломати пояснили, що РФ сподівається відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні російськими військовими. На Раді з прав людини в понеділок були представлені останні докази злочинів в Україні. Ерік Моуз, голова комісії, заявив, що порушення з боку російських військових зафіксовані. Зокрема це тортури, зґвалтування та напади на цивільних.

Мар’яна Кацарова, спеціальна доповідачка ООН по Росії, два тижні тому представила доповідь, у якій було сказано про те, що ситуація з правами людини в Росії також "суттєво погіршилася". Критики російського вторгнення піддаються свавільним арештам, тортурам і жорстокому поводженню.

Рада ООН з прав людини розташовується на території Женеви. Орган складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін.

На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Болгарією та Албанією за два місця в інстанції, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні мають намір взяти участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дипломати вважають, що Росія пропонує малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Вони наголосили, що РФ організувала та веде агресивну кампанію.

Країну вилучили з інстанції за агресію проти України. Це відбулося у квітні минулого року.

Нагадаємо, 25 вересня в ООН заявили, що російські ЗМІ, ймовірно, підбурювали до геноциду українців. У доповіді комісії ООН питання геноциду українського народу розглядають тільки у світлі публікацій пресси РФ, які "можливо є" підбурюваннями.