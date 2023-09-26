Россия стремится вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека, — СМИ

РФ надеется восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине со стороны российских военных.

Related video

Россия пытается вновь присоединиться к Совету ООН по правам человека во время выборов, которые будут считаться ключевым тестом ее международного статуса. Об этом информирует ВВС.

Журналисты издания получили копию позиционного документа, который российские представители распространяют среди членов ООН с просьбой о поддержке. Соответствующее голосование состоится в следующем месяце.

В документе, с которым ознакомилась BBC, Россия обещает найти "адекватные решения для вопросов прав человека". Страна стремится перестать Совет превращать в "инструмент, который обслуживает политическую волю одной группы стран". Таким образом намекает на демократические государства.

Дипломаты объяснили, что РФ надеется восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине российскими военными. На Совете по правам человека в понедельник были представлены последние доказательства преступлений в Украине. Эрик Моуз, председатель комиссии, заявил, что нарушения со стороны российских военных зафиксированы. В частности это пытки, изнасилования и нападения на гражданских.

Марьяна Кацарова, специальный докладчик ООН по России, две недели назад представила доклад, в котором было сказано о том, что ситуация с правами человека в России также "существенно ухудшилась". Критики российского вторжения подвергаются произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению.

Совет ООН по правам человека располагается на территории Женевы. Орган состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет соревноваться с Болгарией и Албанией за два места в инстанции, которые зарезервированы для стран Центральной и Восточной Европы.

В голосовании намерены принять участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты считают, что Россия предлагает малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Они отметили, что РФ организовала и ведет агрессивную кампанию.

Страну исключили из инстанции за агрессию против Украины. Это произошло в апреле прошлого года.

Напомним, 25 сентября в ООН заявили, что российские СМИ, вероятно, подстрекали к геноциду украинцев. В докладе комиссии ООН вопрос геноцида украинского народа рассматривают только в свете публикаций прессы РФ, которые "возможно являются" подстрекательствами.