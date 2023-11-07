Нарушат Конституцию: в Раде сомневаются, что выборы во время войны будут легитимными

По словам нардепа Федора Вениславского, из-за того, что многие украинцы проживают на временно оккупированных территориях и за границей, обеспечить их избирательным правом невозможно.

Выборы президента Украины в период военных действий могут вызвать непримиримое разногласие с принципами конституционального избирательного права, и, следовательно, их результаты могут вызвать сомнения в легитимности избранного в таких условиях президента. Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский в комментарии изданию LIGA.net.

"Существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, гипотетически избранного во время действия военного положения", — сказал он.

Вениславский выражает мнение, что в период военного положения будет сложно гарантировать соблюдение конституционных принципов избирательного права.

Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях, во-вторых — в украинцах, выехавших за границу и не вернувшихся в Украину.

По словам нардепа, в обоих случаях обеспечить реализацию избирательного права для перечисленных групп людей "очень сложно".

Вениславский подчеркнул, что проведение президентских выборов во время войны может повлечь за собой нарушение свободы предвыборной агитации, ограничение свободы деятельности СМИ, политических партий, а также создание неблагоприятных условий для безопасности жизни и здоровья и прочих подобных аспектов.

"Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции Украины. Поэтому несоблюдение тех конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", — сказал он.

Выборы 2024 в Украине — что стоит знать

Очередные выборы Президента Украины по закону должны состояться в 2024 году. Первый тур — 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский 4 октября впервые допустил возможность проведения выборов в Украине во время войны. Для этого должна быть обеспечена безопасность избирателей.

По словам главы государства, Верховная Рада должна решить все задачи, чтобы гарантировать безопасный доступ к местам голосования. Он отметил, что украинские граждане должны голосовать, не подвергаясь атакам.

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться", — сказал Зеленский.

Также у президента есть вопросы относительно того, как быть с временно оккупированными территориями и их жителями. "Все украинцы на оккупированных территориях очень важны, — сказал он. — Но относительно тех, кто 24 февраля попал под оккупацию — что делать, прежде всего, с ними?". Еще необходимо обеспечить возможность для волеизъявления украинских защитников, поскольку "они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать". На выборах должны присутствовать наблюдатели, но вопрос о том, "как они будут в окопах", остается открытым.