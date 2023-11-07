Поставили условия: Венгрия будет блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС, — советник Орбана

Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что это "политическая манипуляция" со стороны Будапешта. По его словам, Украина "хорошо осознает, что она должна уважать права меньшинств".

Венгрия будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены требования по языку образования. Об этом заявил политический директор венгерского премьера Балаш Орбан в интервью NOS.

По его словам, Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с ЕС. Однако более жесткий языковой закон все изменил.

"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", — сказал Орбан, в ответ на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Новые законы "ухудшили жизнь венгров" в Украине: детали

"Были введены новые законы, которые ухудшили жизнь венгров в Украине", — заявил Балаш Орбан.

Речь идет о недавно введенном в Украине законе, который обязывает все меньшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

Правительство Венгрии отмечает, что таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении.

"Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в Евросоюз", — отметил представитель венгерского премьера.

Как на заявление Венгрии отреагировали в Украине

Председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита находится в постоянном контакте с венгерским меньшинством.

"Это политическая манипуляция из Будапешта", — подчеркнул Никита.

По его словам, как страна-кандидат на вступление в ЕС, Украина "хорошо осознает, что она должна уважать права меньшинств".

Украина выполнила 4 условия из 7 для переговоров о вступлении в ЕС

Напомним, во внутреннем документе Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Однако комиссия предоставила и рекомендации по дальнейшему выполнению трех других критериев.

Например, в рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидает назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее редактор "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в социальной сети X сообщил, что Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.