Есть спор, и он должен быть решен: в Польше заявили, когда согласятся на вступление Украины в ЕС

Власти Польши будут подчеркивать тот факт, что без решения вопроса эксгумации погибших на Волыни поляков невозможно будет построить долгосрочное примирение с Украиной.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "нечего мечтать о вступлении в Евросоюз". Об этом онсказал в интервью Radio ZET.

"Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы абсолютно будем подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", — заявил Яблонский.

Он отметил, что у Польши с Украиной есть давний спор, который должен быть решен.

"Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", — сказал Яблонский.

По его словам, уже началась эксгумация на первом участке, который был предметом переговоров с украинскими властями. Речь идет о селе Пужники на Тернопольщине.

Украинские и польские археологи и исследователи обнаружили на месте села Пужники на Тернопольщине массовое захоронение поляков, погибших в 1940-х годах, и обратились к украинским властям о проведении эксгумационных работ. Поисковые работы проводили археологи и антропологи Поморского медицинского университета, представитель Института национальной памяти, украинские археологи и польские волонтеры фонда "Свобода и демократия", а также Ассоциации скаутского движения Польши.

Тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются. По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков.

Напомним, что Польша отклонила приглашение Украины на форум военной индустрии.

Ранее сообщалось, что эксперт-международник Вадим Трюхан не сомневается, что Польша вспоминает тему Волыни, когда ей удобно. При этом четыре украинских президента принесли извинения за события столетней давности.