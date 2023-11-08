"Китай готов улучшить отношения с США": вице-президент КНР накануне встречи лидеров

По мнению экспертов CNN, Китай стремится послать позитивный сигнал накануне встречи лидеров Пекина и Вашингтона.

В среду, 8 ноября, вице-президент Китая Хан Чжэн заявил о готовности Пекина улучшить отношения с Вашингтоном. Об этом высокопоставленный китайский чиновник сказал на Форуме новой экономики Bloomberg в Сингапуре, пишет CNN.

Примечательно, что такое заявление Чжэн сделал накануне потенциальной встречи лидеров двух стран — Джо Байдена и Си Цзиньпиня.

"Недавние встречи на высоком уровне послали позитивные сигналы и повысили ожидания международного сообщества в отношении улучшения китайско-американских отношений. Стабильные и здоровые отношения — это общее ожидание людей с обеих сторон", — подчеркнул вице-президент КНР.

Он заметил, как пишет издание, что Китай готов укреплять общение и диалог с Соединенными Штатами на всех уровнях, продвигать взаимовыгодное сотрудничество, должным образом управлять разногласиями и совместно решать глобальные проблемы.

США и Китай — развитие отношений

По мнению экспертов CNN, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, у которых были разногласия по множеству вопросов, потеплели после шквала переговоров на высоком уровне нынешним летом. К тому же, заявление Хана прозвучало буквально через несколько дней после того, как Си направил послание в рамках пятой конференции по созданию городов-побратимов КНР и США.

"Провинции-побратимы и города-побратимы являются важной платформой для углубления дружбы. Основой китайско-американских отношений является народ, а источником силы является дружба между людьми", — заявил китайский лидер, отметив, что с 1979 года было сформировано 284 такие пары.

Си добавил, что наведение подобных мостов дружбы представляют собой "широкое долгосрочное партнерство между сообществами в разных странах".

В последний раз Байден и Си встречались в ноябре 2022 года на саммите G20 на Бали. Впоследствии отношения испортились из-за торговой напряженности, а также после того, как один из предполагаемых китайских воздушных шаров-наблюдателей был сбит американскими истребителями.

В среду, 8 ноября, Министерство финансов США опубликовало полугодовой валютный отчет, в котором Китай находился в списке наблюдения из-за отсутствия прозрачности в управлении валютой и "чрезмерного" торгового дисбаланса.

"Неспособность Китая опубликовать информацию о валютных интервенциях и более широкое отсутствие прозрачности в отношении ключевых особенностей его механизма обменного курса выделяют его среди крупнейших экономик и требуют тщательного мониторинга со стороны Казначейства", — говорится в отчете.

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня — что известно

Потенциальная встреча лидеров двух стран должна состояться на следующей неделе. Официальные лица США пока не подтверждают ее, но отметили, что подготовка ведется, а китайское правительство регулярно подтверждает встречи на высоком уровне.

Президент Байден отправится в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять представителей 21 страны-члена Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Одновременно министр финансов США Джанет Йеллен пригласила на двухдневную встречу, которая начнется завтра, 9 ноября, вице-премьера Китая Хэ ​​Лифэна.

С июня Вашингтон направил в Пекин четырех чиновников кабинета министров, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, специального посланника президента США по вопросам климата Джона Керри и министра торговли Джину Раймондо.

В октябре Вашингтон посетил министр иностранных дел Китая Ван И, где он встретился с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Джо Байденом.

Напомним, Фокус писал, что Китай, РФ и Иран распространяют пропаганду против США и Израиля, намереваясь подорвать их позиции.

Вместе с тем, Фокус сообщает, что Китай и Соединенные Штаты Америки обсудят контроль над ядерным оружием в ближайшее время. В последний раз такой диалог был во времена правления президента Барака Обамы.