Антитеза глобальному Западу: Китай предлагает свою модель мирового порядка, — Bloomberg (видео)

По информации журналистов, на международный форум "Один пояс, один путь" приехало меньше иностранных лидеров по сравнению с предыдущими саммитами, что говорит о снижении интереса к китайской инициативе изменить модель экономического развития.

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Лидер КНР Си Цзиньпин представил 18 октября в Пекине свою фирменную инициативу "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу мировому порядку, который возглавляют США и их союзники. Об этом китайский политик сообщил в выступлении по случаю 10-летия глобального инфраструктурного развития Китая, пишет Bloomberg.

При этом Цзиньпин подчеркнул, что подобную антитезу одобрил президент РФ Владимир Путин, об углублении доверии к которому глава КНР говорил на двусторонней встрече.

Как отмечает агентство, китайский деятель раскритиковал односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блока, не назвав при этом ни одной страны. Однако было ясно, к каким государствам апеллировал Цзиньпин.

"Как говорится, когда вы дарите розы другим, аромат остается на вашей руке. Другими словами, помощь другим — это также помощь себе. Рассмотрение развития других как угрозы или принятие экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие", — заметил глава КНР, явно отсылая свое замечание к США.

Bloomberg подчеркивает, что Китай выступает "против экономического принуждения и разделения" и считает, что Вашингтон мешает его растущей мощи, хотя с точки зрения США эти попытки можно охарактеризовать как снижающие риски.

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Что означает для Путина поездка в Китай

Российский диктатор, выступая сразу после Си, по информации Bloomberg, похвалил инициативу "Один пояс, один путь" и подчеркнул, что она отлично согласуется с целью РФ построить мир с взаимосвязанной инфраструктурой, в котором может быть полностью обеспечена свобода торговли, инвестиций и труда.

"Китайская идея "Пояса и пути" логически вписывается в многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия", — добавил Путин.

Для главы РФ это поездка в КНР стала редкой возможностью выехать за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях в Украине. По мнению экспертов Bloomberg, его визит в Китай подчеркивает тесные связи Москвы с Пекином, к которым Вашингтон и Брюссель относятся с большой осторожностью.

На самом деле, как пишет агентство, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России еще с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году, а также помогал смягчить последствия западных санкций для Москвы. В ходе переговоров с российским диктатором китайский лидер сказал, что политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекорда.

"За 10 лет, начиная с 2013 года, мы с президентом России встречались 42 раза и установили хорошие рабочие отношения и глубокую дружбу. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы защитить международную честность и справедливость и внести вклад в совместное развитие мира", — сказал Си.

В Пекине пытаются строить инфраструктуру нового мира Фото: Скриншот

Что говорит об инициативе Китая глобальный мир

Инициатива "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative — BRI) стала, по мнению экспертов Bloomberg, горячей точкой между Китаем и Западом. Даже единственный член G7 — Италия, подписавшая официальное соглашение о сотрудничестве с Пекином, дала понять о своем намерении выйти из этой инициативы до конца года.

Тем не менее, Си Цзиньпин по-прежнему считает этот проект привлекательным для развивающихся стран, которые могут использовать деньги Китая и не видят необходимости занимать определенную позицию по таким вопросам, как права человека и территориальный суверенитет.

"Лидер КНР назвал проект "Один пояс, один путь" беспроигрышным решением для Китая и стран-участниц. По его словам, документы о сотрудничестве подписали более 150 стран и более 30 международных организаций. Пекин вложит 80 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов) в Фонд Шелкового пути, а Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая создадут инструмент финансирования на сумму 350 миллиардов юаней", — информирует Bloomberg.

На самом деле, как сообщает агентство, на мероприятие приехало меньше иностранных лидеров по сравнению с двумя предыдущими саммитами — в 2017-м и 2019 годах, что свидетельствует о снижении интереса к инициативе. Среди участников нынешнего форума — президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, президент Кении Уильям Руто и президент Чили Габриэль Борич.

"Китай и сам Си Цзиньпин пытаются создать диверсифицированную ситуацию для изучения возможностей за пределами западных стран. Однако поскольку "Один пояс, один путь" является в большей степени экономическим форумом, он может быть привлекательным для многих стран", — считает Дуншу Лю, доцент Городского университета Гонконга.

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Во вторник, 17 октября, Фокус информировал, что Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". В ГУР Минобороны Украины заявили, что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины, однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.

Напомним, Фокус писал, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 18 октября, направится в Северную Корею.

Также Фокус сообщал, что Путин вместе с Китаем "заработает" на войне Израиля против ХАМАСа. Так, президент России Путина встречается с главой КНР именно тогда, когда Джо Байден едет в Израиль и направил в Средиземное море два авианосца. Оба политика надеются, что война в Израиле скомпрометирует США.