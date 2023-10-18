Антитеза глобальному Заходу: Китай пропонує свою модель світового порядку, — Bloomberg (відео)

За інформацією журналістів, на міжнародний форум "Один пояс, один шлях" приїхало менше іноземних лідерів порівняно з попередніми самітами, що свідчить про зниження інтересу до китайської ініціативи змінити модель економічного розвитку.

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Лідер КНР Сі Цзіньпін представив 18 жовтня в Пекіні свою фірмову ініціативу "Один пояс, один шлях" як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолюють США та їхні союзники. Про це китайський політик повідомив у виступі з нагоди 10-річчя глобального інфраструктурного розвитку Китаю, пише Bloomberg.

При цьому Цзіньпін підкреслив, що таку антитезу схвалив президент РФ Володимир Путін, про поглиблення довіри до якого глава КНР говорив на двосторонній зустрічі.

Як зазначає агентство, китайський діяч розкритикував односторонні санкції, геополітичне суперництво і політику блоку, не назвавши при цьому жодної країни. Однак було зрозуміло, до яких держав апелював Цзіньпін.

"Як то кажуть, коли ви даруєте троянди іншим, аромат залишається на вашій руці. Інакже кажучи, допомога іншим — це також допомога собі. Розгляд розвитку інших як загрози або прийняття економічної взаємозалежності як ризику не поліпшить власне життя і не прискорить розвиток", — зауважив глава КНР, явно відсилаючи своє зауваження до США.

Bloomberg підкреслює, що Китай виступає "проти економічного примусу і поділу" і вважає, що Вашингтон заважає його зростаючій могутності, хоча з погляду США ці спроби можна охарактеризувати як такі, що знижують ризики.

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Що означає для Путіна поїздка до Китаю

Російський диктатор, виступаючи одразу після Сі, за інформацією Bloomberg, похвалив ініціативу "Один пояс, один шлях" і наголосив, що вона чудово узгоджується з метою РФ побудувати світ із взаємопов'язаною інфраструктурою, в якому може бути повністю забезпечено свободу торгівлі, інвестицій і праці.

"Китайська ідея "Поясу і шляху" логічно вписується в багатосторонні зусилля зі зміцнення творчої та конструктивної взаємодії", — додав Путін.

Для очільника РФ ця поїздка до КНР стала рідкісною можливістю виїхати за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні. На думку експертів Bloomberg, його візит до Китаю підкреслює тісні зв'язки Москви з Пекіном, до яких Вашингтон і Брюссель ставляться з великою обережністю.

Насправді, як пише агентство, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії ще відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, а також допомагав пом'якшити наслідки західних санкцій для Москви. Під час переговорів із російським диктатором китайський лідер сказав, що політична взаємодовіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекорду.

"За 10 років, починаючи з 2013 року, ми з президентом Росії зустрічалися 42 рази і встановили хороші робочі відносини та глибоку дружбу. Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб захистити міжнародну чесність і справедливість і зробити внесок у спільний розвиток світу", — сказав Сі.

У Пекіні намагаються будувати інфраструктуру нового світу Фото: Скриншот

Що говорить про ініціативу Китаю глобальний світ

Ініціатива "Один пояс, один шлях" (Belt and Road Initiative — BRI) стала, на думку експертів Bloomberg, гарячою точкою між Китаєм і Заходом. Навіть єдиний член G7 — Італія, яка підписала офіційну угоду про співпрацю з Пекіном, дала зрозуміти про свій намір вийти з цієї ініціативи до кінця року.

Проте Сі Цзіньпін, як і раніше, вважає цей проєкт привабливим для країн, що розвиваються, які можуть використовувати гроші Китаю і не вбачають необхідності займати певну позицію з таких питань, як права людини і територіальний суверенітет.

"Лідер КНР назвав проєкт "Один пояс, один шлях" безпрограшним рішенням для Китаю і країн-учасниць. За його словами, документи про співпрацю підписали понад 150 країн і понад 30 міжнародних організацій. Пекін вкладе 80 мільярдів юанів (10 мільярдів доларів) у Фонд Шовкового шляху, а Банк розвитку Китаю та Експортно-імпортний банк Китаю створять інструмент фінансування на суму 350 мільярдів юанів", — інформує Bloomberg.

Насправді, як повідомляє агентство, на цей захід приїхало менше іноземних лідерів порівняно з двома попередніми самітами — у 2017-му і 2019 роках, що свідчить про зниження інтересу до ініціативи. Серед учасників цьогорічного форуму — президент Індонезії Джоко Відодо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, президент Кенії Вільям Руто і президент Чилі Габріель Борич.

"Китай і сам Сі Цзіньпін намагаються створити диверсифіковану ситуацію для вивчення можливостей за межами західних країн. Однак оскільки "Один пояс, один шлях" є більшою мірою економічним форумом, він може бути привабливим для багатьох країн", — вважає Дуншу Лю, доцент Міського університету Гонконгу.

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У вівторок, 17 жовтня, Фокус інформував, що Путін прибув до Пекіна для участі у форумі "Один пояс, один шлях". У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України, проте українська розвідка уважно стежить за ситуацією.

Нагадаємо, Фокус писав, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у середу, 18 жовтня, попрямує до Північної Кореї.

Також Фокус повідомляв, що Путін разом із Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАСу. Так, президент Росії Путіна зустрічається з главою КНР саме тоді, коли Джо Байден їде до Ізраїлю і спрямував у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.