"Четкого сценария нет": в ЕС не исключают, что процедуру вступления для Киева могут изменить

По мнению дипломата Катарины Матерновой, для расширения Евросоюза за счет Киева есть политическая воля, но пока нет готовности у обеих сторон.

Представитель Евросоюза в Украине Катарина Матернова пояснила, что процедура вступления Украины в ЕС будет корректироваться в процессе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова посла на пресс-конференции в Киеве 9 ноября.

Матернова заявила, что Евросоюз может изменить процедуру при условии, что такое желание будет и со стороны ЕС, и со стороны Украины. По мнению посла, сейчас такая политическая воля есть.

"В вопросе расширения Евросоюза нет формулы. Здесь нужны два элемента. Первый – это политическая воля, второй – способность обеих сторон к расширению. И когда одного из элементов нет – тогда и возникают проблемы", – пояснила она.

Катарина Матернова напомнила, что за последние 10 лет к Евросоюзу не присоединилось ни одно государство. Последним расширением ЕС было вступление Хорватии в 2013 году. Такой длительный период без вступления новых членов был первым в истории ЕС. По мнению посла, причина этого – отсутствие "аппетита к расширению".

По словам посла, этот период закончился с началом войны в Украине. Многие страны-xлены ЕС кардинально изменили позицию в отношении вступления новых членов и поддерживают расширение союза. Этот появившийся "голод" дает возможность гибко подойти к процедуре вступления Украины в ЕС.

"Нет никаких "привычных правил", когда речь идет о роли Украины в расширении ЕС. Вы устанавливаете мировые рекорды, как это было с подачей опросника в 2022 году", – отметила Матернова.

При этом посол подчеркнула, что второй элемент – готовность сторон к расширению – также важен и необходим. По ее мнению, достичь способности Евросоюза к расширению будет непростой задачей.

Напомним, в Венгрии заявили, что Украине нет места в ЕС, потому что "там нет свободы слова". По словам венгерского дипломата Петера Сийярто, принятие Украины в Евросоюз приведет к появлению войны внутри европейского сообщества, что является нежелательным для всех.

Ранее Фокус писал, что Украину после вступления в ЕС ждут квоты, бюрократия и волна мигрантов. Киев ожидает старт переговоров о вступлении в ЕС. На пути в Евросоюз придется получить согласие всех 27 стран-членов и не поступиться национальными интересами.