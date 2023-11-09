"Там нет свободы слова": в Венгрии заявили, что Украине нет места в ЕС (видео)

По словам венгерского дипломата Петера Сийярто, принятие Украины в Евросоюз приведет к появлению войны внутри европейского сообщества, что является нежелательным для всех.

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В Венгрии продолжают активно обсуждать события, связанные с Украиной. Последним заявлением стало утверждение о том, что в случае войны Украина не вступит в состав Европейского союза. Об этом венгерский дипломат Петер Сийярто заявил в своем Facebook.

По словам Сийярто, оценка Еврокомиссии о том, что Украина не выполнила условия, является "правильной".

"Способ, в который Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, особенно вопиющий. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной своевременным", – заявил он.

Глава МИД Венгрии высказал свое мнение относительно возможного вступления Украины в Европейский союз в период военных действий в стране. По его утверждению, это может привести к войне в "сообществе", что, по его мнению, нежелательно для всех.

"Украина находится в состоянии войны, поэтому можем увидеть, что там не соблюдаются ни свобода слова, ни свобода выражения, и выборы не проводятся тоже. Было бы очевидно абсурдным для государств-членов ЕС принимать позицию относительно того, как в Украине при таких условиях функционируют институты верховенства права", – не останавливался Сийярто.

В ответ на политические заявления Будапешта вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что обещания "блокировать вступление" Украины в Евросоюз не помешают реальным усилиям по решению вопроса образования венгерского меньшинства в стране.

Венгрию возмущает недавно введенный закон. Он обязывает нацменьшинства – не только венгерское – получать не менее 70% образования на украинском языке.

Напомним, что в июне в ЕС отмечали, что Украина постепенно продвигается на пути выполнения семи требований, которые касались реформ судебной ветви власти, медиа, правоохранительных органов, в сфере борьбы с коррупцией, финансов.

А эксперт проанализировал, будут ли другие страны ЕС отказываться сотрудничать с Украиной, как это сделали в Словакии. Между тем в Украине планируют разработать дорожную карту, которая поможет уладить проблемы с правительством Венгрии в вопросе нацменьшинств.