Украина предложила Венгрии "дорожную карту" решения вопроса нацменьшинств, — Стефанишина

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина призвала Венгрию к урегулированию разногласий и ожидает получить обратную связь по предложенному варианту.

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Украина предоставила Венгрии "дорожную карту" решения вопроса нацменьшинств. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на комментарий вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире национального телемарафона.

Вице-премьер подчеркнула, что для Украины было важно получить непредвзятый отчет Еврокомиссии, в котором бы не было "венгерского следа".

"И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляются странам-членам Евросоюза", – добавила Стефанишина.

На сегодняшний день диалог Киева и Будапешта продолжается. Украина призвала Венгрию к урегулированию разногласий и ожидает получить обратную связь по предложенному варианту решения претензий, выдвинутых Венгрией относительно нацменьшинств, проживающих на украинской территории.

"Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видим решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством", – сказала вице-премьер.

Стефанишина также добавила, что представители венгерской общины находятся в постоянном контакте с венгерскими властями.

Напомним, Венгрия заявила, что будет блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что это "политическая манипуляция" со стороны Будапешта. По его словам, Украина "хорошо осознает, что она должна уважать права меньшинств".

Ранее политолог рассказал, как Украина может повлиять на "режим Орбана". По словам Владимира Горбача, любые решение Евросоюза, в том числе выделение финансовой помощи Украине, принимается консенсусом, а без голоса Венгрии это невозможно.