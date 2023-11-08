Україна запропонувала Угорщині "дорожню карту" вирішення питання нацменшин, — Стефанішина

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, Україна закликала Угорщину до врегулювання розбіжностей і очікує отримати зворотний зв'язок щодо запропонованого варіанту.

Related video

Україна надала Угорщині "дорожню карту" вирішення питання нацменшин. Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на коментар віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в ефірі національного телемарафону.

Віце-прем'єр наголосила, що для України було важливо отримати неупереджений звіт Єврокомісії, в якому б не було "угорського сліду".

"І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу", — додала Стефанішина.

На сьогодні діалог Києва і Будапешта триває. Україна закликала Угорщину до врегулювання розбіжностей і очікує отримати зворотний зв'язок щодо запропонованого варіанту вирішення претензій, висунутих Угорщиною щодо нацменшин, які проживають на українській території.

"Ми передали їм детальну дорожню карту, як ми бачимо розв'язання питань, які ставляться угорським урядом", — сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина також додала, що представники угорської громади перебувають у постійному контакті з угорською владою.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що блокуватиме переговори щодо вступу України до ЄС. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що це "політична маніпуляція" з боку Будапешта. За його словами, Україна "добре усвідомлює, що вона повинна поважати права меншин".

Раніше політолог розповів, як Україна може вплинути на "режим Орбана". За словами Володимира Горбача, будь-які рішення Євросоюзу, зокрема виділення фінансової допомоги Україні, ухвалюють консенсусом, а без голосу Угорщини це неможливо.