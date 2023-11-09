"Венгрия не помешает": у Зеленского заявили о готовности к переговорам с ЕС по вступлению (видео)

Представитель Офиса президента Жовква уверен, что замечания к трем пунктам требований ЕС не помешают началу переговоров. По его мнению, народные депутаты успеют выполнить все замечания до начала декабрьского саммита Евросоюза.

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Украина получила положительное заключение европейских чиновников по выполнению семи требований для вступления в Европейский Союз. Поэтому в Офисе президента Владимира Зеленского уверены, что в начале 2024 года начнут переговоры с правительствами стран-членов ЕС относительно будущего членства. Об этом заместитель председателя ОП Игорь Жовква заявил в комментарии порталу "Радио Свобода".

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Журналистка "Радио Свобода" напомнила чиновнику, что был ряд замечаний, которые касались сферы борьбы с коррупцией, законодательства о национальных меньшинствах и борьбы с олигархами. Жовква отметил, что Украина выполнила все семь требований ЕС, хотя и получила замечания по трем из семи пунктов. В частности заверил, что будет ряд законов, которые "примут буквально в ноябре, не дожидаясь даже декабрьского срока заседания Европейского совета".

Представитель ОП указал, что отчет был нужен для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он уверен, что будет соответствующее "политическое решение 14-15 декабря" во время саммита лидеров Евросоюза. Сразу после этого, то есть в начале 2024 года, можно начинать переговоры о вступлении.

Жовква также верит, что правительство Венгрии не помешает движению Украины. "Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает нам получить это решение, которое уже сегодня созрело", — сказал политик. По его словам, даже лидер этой страны "не ставит под сомнение необходимость членства Украины в ЕС и это абсолютно разительный позитив с прошлым годом". При этом отметил, что с каждым главой европейского правительства будет говорить лично президент Украины Владимир Зеленский.

Вступление в ЕС — детали

Отметим, 4 ноября в Киев прибыла президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую встретил на вокзале лично Владимир Зеленский. По словам еврочиновницы, Украина выполнила 90% требований, которые получила от ЕС весной 2023 года.

Эксперт Мартина Богуславец, с которой пообщался Фокус, отметила, что чиновники выполнили требования на "четверку с минусом". Основной камень преткновения — это вопрос нацменьшинств, который особенно затрагивает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Между тем в начале сентября глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия уверял, что народные депутаты выполнили требования ЕС на 99,9%. Остальные сотые доли процента, по его мнению, — это задача для правительства Дениса Шмыгаля.

В июне в ЕС отмечали, что Украина постепенно продвигается на пути выполнения семи требований, которые касались реформ судебной ветви власти, медиа, правоохранительных органов, в сфере борьбы с коррупцией, финансов.

Напоминаем, эксперт проанализировал, будут ли другие страны ЕС отказываться сотрудничать с Украиной, как это сделали в Словакии. Между тем в Украине планируют разработать дорожную карту, которая поможет уладить проблемы с правительством Венгрии в вопросе нацменьшинств.