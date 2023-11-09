"Угорщина не завадить": у Зеленського заявили про готовність до перемовин з ЄС щодо вступу (відео)

Представник Офісу президенту Жовква впевнений, що зауваження до трьох пунктів вимог ЄС не завадять початку перемовин. На його думку, народні депутати встигнуть виконати усі зауваження до початку грудневого саміту Євросоюзу.

Related video

Україна отримала позитивний висновок європейських чиновників щодо виконання семи вимог для вступу до Європейського Союзу. Тому у Офісі президента Володимира Зеленського упевнені, що на початку 2024 року почнуть перемовини з урядами країн-членів ЄС щодо майбутнього членства у спільноті. Про це заступник голова ОП Ігор Жовква заявив у коментарі порталу "Радіо Свобода".

Важливо

"Ми зробили все, про що домовлялися": Стефанішина натякнула, на що очікувати від звіту Єврокомісії

Журналістка "Радіо Свобода" нагадала посадовцю, що була низка зауважень, які стосувались сфери боротьби з корупцією, законодавства про національні меншини та боротьби з олігархами. Жовква наголосив, що Україна виконала усі сім вимог ЄС, хоч і отримала зауваження щодо трьох з семи пунктів. Зокрема запевнив, що буде низка законів, які "приймуть буквально в листопаді, не чекаючи навіть грудневого терміну засідання Європейської ради".

Представник ОП вказав, що звіт був потрібен для початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Він впевнений, що буде відповідне "політичне рішення 14-15 грудня", коли відбуватиметься саміт лідерів Євросоюзу. Відразу після цього, тобто на початку 2024 року, можна починати перемовини щодо вступу.

Жовква також вірить, що уряд Угорщини не завадить руху України. "Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих чи інших держав не завадить нам отримати це рішення, яке вже сьогодні визріло", — сказав політик. З його слів, навіть лідер цієї країни "не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС і це абсолютно разючий позитив з минулим роком". При цьому зазначив, що з кожним головою європейського уряду говоритиме особисто президент України Володимир Зеленський.

Вступ до ЄС — деталі

Зазначимо, 4 листопада до Києва прибула президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку зустрів на вокзалі особисто Володимир Зеленський. За словами єврочиновниці, Україна виконала 90% вимог, які отримала від ЄС весною 2023 року.

Експертка Мартина Богуславець, з якою поспілкувався Фокус, відзначила, що урядовці виконали вимоги на "четвірку з мінусом". Основний камінь спотикання — це питання нацменшин, яке особливо зачіпає прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Між тим на початку вересня очільник фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв, що народні депутати виконали вимоги ЄС на 99,9%. Решта відсотків, на його думку, — завдання для уряду Дениса Шмигаля.

У червня у ЄС відзначали, що Україна поступово просувається на шляху виконання семи вимог, які стосувались реформ судової гілки влади, медіа, правоохоронних органів, у сфері боротьби з корупцією, фінансів.

Нагадуємо, експерт проаналізував, чи будуть інші країни ЄС відмовлятись співпрацювати з Україною, як це зробили у Словаччині. Тим часом в Україні планують розробити дорожню карту, яка допоможе залагодити проблеми з урядом Угорщини у питання нацменшин.